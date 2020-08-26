У популярному спа-центрі в Сан-Франциско дизайнерська студія виконала стильний ремонт. Блідо-зелений лаковий стіл та висушені рослини яскраво вказують на присутність традиційного грецького дизайну інтер'єру.

Ідея застосувати саме грецький дизайн виникла у однієї з керівниць студії, яка велику частину свого життя прожила у цій країні, повідомляє Dezeen.

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За словами дизайнерки, вибілена сонцем архітектура, старовинні гончарні вироби, м'які камені, солоне море, розсіяне сонячне світло справляють надзвичайне враження.



Білі стіни звертають увагу на декор / Фото Dezeen

Саме тому в приміщенні стіни та підлога пофарбовані в білий колір, щоб забезпечити нейтральний фон для меблів, кераміки та сухих квіткових скульптур.

В центрі закладу розміщений лаковий столик з кольоровою стільницею та кремезними круглими ніжками з круглими краями.



Кожен елемент в закладі стоїть тут не випадково / Фото Dezeen

Попри усю стриманість інтер'єру, декор тут все ж відіграє величезну роль. Пляшки з виробами та іншими дрібничками, разом із сухоцвітами та гончарними виробами, розташовані на полицях масивного вбудованого стелажа.

Також тут встановлена скульптура з коричневих і червоних рослин, яка тягнеться від землі до стелі на одній із стін.



В процедурних кабінетах також багато дерев'яних стільців / Фото Dezeen

Переходи між кімнатами зроблені у вигляді арок, які також пофарбовані в білий колір і наповнені природним світлом з низки вікон.

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Зовні спа-салон обшитий дошками з чорного дерева / Фото Dezeen