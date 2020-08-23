Дизайнери створили в Одесі абсолютно новий проєкт готелю – власник надав повний карт-бланш перед митцями, саме тому вони мали можливість реалізувати свою фантазію.

Цей проєкт почався з ідеї зробити щось відмінне від інших готелів в Одесі. Клієнт придбав ділянку і попросив дизайнерську студію Sivak & Partners розробити проєкт, про це пише видання Deezen.

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Майже в кожній кімнаті архітектори хотіли "тактильного контрасту" – наприклад, у спальні тверда кам'яна підлога, а зверху пухнастий килим кремового кольору.

Крісла Cini Boeri схожі на холодний келих, але вони дивно зручні та зручні, коли ти сидиш в них,

– розповіли дизайнери про чудернацькі деталі інтер'єру.

Основним центром в номері є кругла ванна у ванній кімнаті, яка виринає із підлоги, щоб гості відчували, що вони "купаються в гарячій весні".



У номері майже немає стін / Фото Deezen

Обладнання для ванної кімнати сучасне, варто зауважити, що митці заклали в проєкт "розумне скло" – тобто таке, що стає матовим під час використання.



Для спальні підібрали максимально вдале розташування / Фото Deezen

У номері також буде невелика мінікухня, якщо майбутні гості не хочуть вечеряти в ресторані готелю.



Ванну виконали в нетиповому для України стилі / Фото Deezen

Кілька диванів із закругленими пуфами будуть використовуватися для зони відпочинку, а також червоно-рожеві картини, які повинні додати контрасту загальній картині.