Скляні стіни у кімнатах невеликого готелю відкривають приголомшливий вид на гори. Ночівля у цьому грузинському готелі стане для гостей справді незабутньою.

Про готель з неймовірними краєвидами повідомляє ресурс GeorgiaBest.

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Краєвид з вікон спальні вражає гостей / Фото instagram.com/vic_tor_georgia

Готель під назвою Eco House Merisi побудував місцевий мандрівник і фотограф з нікнеймом vic_tor_georgia. Ідея зробити оригінальний заклад, віддалений від звичних маршрутів, з'явилася в період пандемії коронавірусу, коли потік іноземних туристів до Грузії майже припинився.



Джакузі на відкритому майданчику / Фото instagram.com/vic_tor_georgia

Готель складається з двох котеджів. Головною у дизайні кожного будинку стала повністю скляна спальня, що нависає над прірвою.

В Eco House Merisi є незвичайні й величезні телевізори. Показують вони всього 4 канали. Та й ті перемикаються автоматично: зима, весна, літо, осінь, – розповідає засновник готелю.



Інтер'єр кімнат / Фото instagram.com/vic_tor_georgia

У зоні спальні розмістили ліжко розміром понад два метри. Це місце – ключова фотозона й основна "родзинка" проєкту.



Це фото стало вірусним і принесло готелю популярність / Фото instagram.com/vic_tor_georgia

Ще однією цікавинкою дизайну стало джакузі на вулиці. Гості можуть насолоджуватися краєвидом гір та одночасно ніжитися у теплій воді на великому відкритому майданчику.



Усі кімнати в готелі зазвичай заброньовані наперед / Фото instagram.com/vic_tor_georgia

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Вартість проживання: двомісна кімната коштує від 200 ларі (близько 1700 грн).

Адреса готелю: Грузія, регіон Аджарія, село Мерісі, 50 кілометрів від міста Батумі.