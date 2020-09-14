Готель у Перу пропонує ночівлю над прірвою: фото екстремальних кімнат
Провести ніч у прозорій капсулі на висоті 122 метри можна в Перу. Саме там працює унікальний готель Skylodge, популярний серед туристів-екстремалів.
Власник готелю, альпініст Аріо Феррі, самотужки створив креслення капсул, повідомляє ExploreByYourself.
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Гірський прихисток невеликий – складається з трьох капсул, у кожній можуть розміститися четверо туристів. Окрім спальних кімнат, є великий купол, у якому розташована їдальня.
Сніданок з гірським краєвидом / Фото Tripadvisor
Капсули вміщують усе для комфортного відпочинку: зручні й теплі ліжка, столики, освітлення, що живиться від сонячних батарей. У кожній кімнатці є невеликий туалет.
За безпекою тут стежать гіди-скелелази / Фото Tripadvisor
Капсули цілком безпечні, адже побудовані з аерокосмічного алюмінію й міцного полікарбонату. Інженерні дослідження й постійні перевірки підтверджують надійність споруди.
Для підйому потрібна хороша фізична форма / Фото Tripadvisor
Дістатися готелю можна, подолавши металеві скоби, закріплені в скелі. Є простіший шлях – піднятися гірською стежкою, однак і він потребує від гостей неабиякої витривалості.
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Інтер'єр простий, але з місцевим колоритом / Фото Tripadvisor
У готельних кімнатах немає душів. Адміністрація просить усіх гостей принести з собою щонайменше літр води й вологі серветки. Натомість обіцяє, що побутові незручності повністю компенсуються чудовими краєвидами гір.