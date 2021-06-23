Пляжний готель в Одесі має площу 136 квадратних метрів. Розробив проєкт дизайнер Олексій Гулеша. Інтер'єр витриманий в охристій кольоровій гамі та поєднує в собі різні текстури.

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Цей номер – перша частина великого готельного проєкту, який я почав розробляти пів року тому. Дизайн цього інтер'єру був натхненний фільмами про Джеймса Бонда 80-х років. Я хотів зробити його не таким, як решта. Він буде розкішним, звільненим і демонструватиме контраст між жорстокими "печерними" стінами та безліччю затишних куточків у ньому, – розповідає автор проєкту.

Ванна покрита таким самим матеріалом, що й підлога. Вона нагадує невеликий басейн, який утворився в результаті природних явищ.

Розкішна ванна з видом на море / Фото behance.net



Мені подобається відчувати поверхню матеріалу тактильно, а не візуально, і порівнювати матеріали, торкаючись їх. Я називаю це тактильним контрастом. Так, наприклад, м'який килим здасться ще м'якшим, якщо до цього ви йшли по твердій холодній бетонній підлозі, – ділиться Олександр.

Стіни повністю виконані у декоративній штукатурці під глину. Вони "стирають" кордони між стелею, стінами та підлогою. Це створює відчуття безпеки та спокою.

Мистецтво на стінах – дуже цікава деталь. Якщо ви трохи подивитесь на цю картину, ви згадаєте, що фактура стін і ця картина дуже схожі. Отже, якщо ці жорстокі природні огорожі стін були дуже звичайними кілька тисяч років тому, то зараз ми бачимо їх настільки рідко, що нам навіть доводиться малювати їх на полотні, – мовлять дизайнер інтер'єру.

Меблі у стилі вабі-сабі / Фото behance.net

Я також люблю звертати увагу людей на те, що матеріали на дотик можуть бути не такими, якими вони здаються візуально. Наприклад, ці крісла Сіні Боері виглядають як холодний шматок скла, але вони напрочуд зручні, коли ви в них сидите. Скло вигнуте настільки ергономічно, що воно навіть здається м'яким, – зазначає автор проєкту.

Спальня створена таким чином, щоб можна було спостерігати за сходом та заходом сонця. М'яке ліжко з лаконічними бра у стіні та круглими приліжковими тумбами створюють органічний тандем.

Скляні ергономічні крісла / Фото behance.net

Ванна відмежована розумним склом, тому коли хтось заходить у туалет, скло стає непрозорим і забезпечить приватність.

Розумна скляна перегородка / Фото behance.net

Робочий простір був спроєктований без комода, тому що цей готель розташований на прекрасному пляжі автори хочуть, щоб клієнти проводили там більше часу, а не працювали. Він лише для відеодзвінків та перевірки поштової скриньки.

Робоча зона у номері / Фото behance.net

Біля робочого столу розміщена жорстока скельна плита, щоб відчути, наскільки потужна природа. Сталевий стіл врізається у цей великий шматок скелі та підкреслює контраст між людськими технологіями та силою природи. Цікавою деталлю є те, що в цій скелі є прихована полиця, тож книги ніби ростуть із каменю.

У цьому готелі є кілька ресторанів, тож кухня призначена лише для особистих потреб, таких як закуски, кава, коктейлі тощо.

Невеличка кухня у номері / Фото behance.net

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Проєкт зазнав чимало варіацій, поки не дійшов до такого результату. Відпочинок у такому готелі допоможе розслабитися і торкнутися чогось більш земного і водночас такого рідкісного.

Інші варіанти концепцій цього готелю / Фото behance.net