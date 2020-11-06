Це не просто готель – а справжній мистецький простір. Старовинні речі тут поєднані зі стильними дизайнерськими рішеннями та меблями з IKEA.

Про історію свого готелю розповідають господарі "Файної Хати" на офіційному сайті.

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Предмети інтер'єру виглядають стильно / Фото @fainahata

Десять років будувалася гуцульська хата, аби усі мої знайомі й друзі могли приїхати й виспатись в ній, – розповідають господарі.

Стіни готельних кімнат оздоблені у стилі мінімалізм. У кімнатах є глиняні печі, біля яких можна грітися у прохолодні вечори.



Кімнати виглядають дуже затишно / Фото @fainahata

Люстри у формі шишок, дзеркала до підлоги – велику увагу приділили деталям.



Одна з кімнат для гостей / Фото www.fainahata.com.ua

Чого так довго? Бо по технології дерев'яна хата має три роки відстоятись, аби не було тріщин на стінах. Відтак ми довго шукали хто зробить "гонту" на дерев'яну кришу. Потім шукали майстрів, які знають стару технологію виготовлення стін: лайснювання, вакування, райбованьи, побілка. Перекриття між поверхами з тирси й вапна – це було щось на краю фантастики. А бажання виготовити каміни з теплими лежанками у кожній хаті, не пам'ятаю, скільки у нас забрало часу, – додають господарі.



В готелі є сауна / Фото www.fainahata.com.ua

Всередині кожного ліжка є сіно. Це створює ефект ночівлі на сіннику, що надзвичайно подобається гостям.



Усі гості мають власний камін / Фото www.fainahata.com.ua

У "Файній хаті" багато автентичних речей, що поєднані з сучасними меблями. Це виглядає дуже стильно.

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В приміщенні багато дерева / Фото www.fainahata.com.ua

Файна "Гуцульська Хата" – це естетичний простір, в якому де не стань – все етнічно, лофтово і красиво, – так відгукуються гості готелю в Instagram.