У провінції Хубей оновили фасад магазину книжок. Тепер він нагадує гірський пейзаж та утворює взаємозв'язок із вуличними рослинами.

Ця книжкова крамниця в Китаї не залишить нікого байдужим. Про архітектурний проєкт від бюро Wutopia Lab повідомляє ресурс The Architect.

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Вечірня підсвітка фасаду книгарні / Фото The Architect

Книжковий магазин в китайській провінції Хубей побудували 30 років тому, у 1980 році. Студія Wutopia Lab зробила проєкт з реновації будівлі: у крамниці заново переосмислили інтер'єр та оновили фасад.



У магазині продають книги іноземними мовами / Фото The Architect

Оригінальний дизайн будівлі тепер нагадує гірський масив. Трикутники на фасаді створюють немов пейзаж із перспективою. Атмосферу довершують дерева, що ростуть на вулиці.



Призма, що виконує роль освітлення / Фото The Architect

В інтер'єрі будівлі змінили спосіб освітлення. Тут сформували скляний освітлювальний колодязь, що проходить крізь усі поверхи. Він має форму перевернутої трикутної призми та пронизує усі 6 рівнів книгарні.

У приміщенні використали темні відтінки, що створюють дзеркальний ефект і додають атмосфері таємничості.



В книгарні багато темних дзеркальних поверхонь / Фото The Architect

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На фасаді розмістили трикутні алюмінієві пластини, що нагадують профіль гір. Імпровізований гірський пейзаж вночі підсвічується блакитними вогнями.



У магазині зробили й світлі інтер'єри / Фото The Architect

З останнього поверху будівлі відкривається чудовий краєвид на місто.