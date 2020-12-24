Гірський хребет в центрі міста: фото оригінального фасаду книжкової крамниці в Китаї
У провінції Хубей оновили фасад магазину книжок. Тепер він нагадує гірський пейзаж та утворює взаємозв'язок із вуличними рослинами.
Ця книжкова крамниця в Китаї не залишить нікого байдужим. Про архітектурний проєкт від бюро Wutopia Lab повідомляє ресурс The Architect.
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Вечірня підсвітка фасаду книгарні / Фото The Architect
Книжковий магазин в китайській провінції Хубей побудували 30 років тому, у 1980 році. Студія Wutopia Lab зробила проєкт з реновації будівлі: у крамниці заново переосмислили інтер'єр та оновили фасад.
У магазині продають книги іноземними мовами / Фото The Architect
Оригінальний дизайн будівлі тепер нагадує гірський масив. Трикутники на фасаді створюють немов пейзаж із перспективою. Атмосферу довершують дерева, що ростуть на вулиці.
Призма, що виконує роль освітлення / Фото The Architect
В інтер'єрі будівлі змінили спосіб освітлення. Тут сформували скляний освітлювальний колодязь, що проходить крізь усі поверхи. Він має форму перевернутої трикутної призми та пронизує усі 6 рівнів книгарні.
У приміщенні використали темні відтінки, що створюють дзеркальний ефект і додають атмосфері таємничості.
В книгарні багато темних дзеркальних поверхонь / Фото The Architect
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На фасаді розмістили трикутні алюмінієві пластини, що нагадують профіль гір. Імпровізований гірський пейзаж вночі підсвічується блакитними вогнями.
У магазині зробили й світлі інтер'єри / Фото The Architect
З останнього поверху будівлі відкривається чудовий краєвид на місто.
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