У горах біля басейну: сучасний дизайн літньої резиденції у Карпатах – фото
Українська дизайн-студія розробила проєкт двох сучасних будинків в Карпатах. Для стильних помешкань використають сучасні матеріали – бетон і скло.
Дизайн створила студія S & T Architects, повідомляє Archidea.
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Одним із ключових елементів дизайну став басейн / Фото Archidea
Проєкт складається з двох будівель, між якими розташований басейн. Його створили для двох молодих родин, які полюбляють відпочинок у Карпатах.
Спершу планували зробити один будинок для двох родин, однак в процесі розробки від цієї ідеї відмовилися.
Будівлі підлаштовані під місцеву природу / Фото Archidea
Спроєктували два помешкання, кожне з яких відповідає вимогам конкретної сім'ї.
Для нас це було нестандартне і дуже цікаве завдання. Кожен будинок повинен бути унікальним і відповідати побажанням однієї з сімей, але водночас будівлі повинні гармоніювати між собою, – розповідають архітектори.
У вечірньому освітленні резиденція виглядає особливо привабливо / Фото Archidea
Конструкції мають спільний стиль. В основу покладена простота бетонних конструкцій, сучасні матеріали, а також природні деталі: вода й дерево.
Будівлі відрізняються між собою пропорціями, розмірами й формою. Планування залежало від способу життя кожної з родин.
Один із будиночків має розсувну скляну стіну, що виходить на терасу. Він одноповерховий і приземлений.
Інтер'єр будівель досить мінімалістичний / Фото Archidea
Друга сім'я хотіла милуватися садом – тому їхня резиденція має два поверхи. Зі спальні на другому рівні відкривається чудовий краєвид.
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Цей дім складніше побудувати: він містить опорну конструкцію, що вміщує сходи й комунікацію – воду й електрику. "Коробку" будинку створять з бетонного каркаса.
Дерев'яну решітку з часом мають покрити зелені рослини. Це надасть дизайну будівель довершеності.
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