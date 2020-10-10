Українська дизайн-студія розробила проєкт двох сучасних будинків в Карпатах. Для стильних помешкань використають сучасні матеріали – бетон і скло.

Дизайн створила студія S & T Architects, повідомляє Archidea.

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Одним із ключових елементів дизайну став басейн / Фото Archidea

Проєкт складається з двох будівель, між якими розташований басейн. Його створили для двох молодих родин, які полюбляють відпочинок у Карпатах.

Спершу планували зробити один будинок для двох родин, однак в процесі розробки від цієї ідеї відмовилися.



Будівлі підлаштовані під місцеву природу / Фото Archidea

Спроєктували два помешкання, кожне з яких відповідає вимогам конкретної сім'ї.

Для нас це було нестандартне і дуже цікаве завдання. Кожен будинок повинен бути унікальним і відповідати побажанням однієї з сімей, але водночас будівлі повинні гармоніювати між собою, – розповідають архітектори.



У вечірньому освітленні резиденція виглядає особливо привабливо / Фото Archidea

Конструкції мають спільний стиль. В основу покладена простота бетонних конструкцій, сучасні матеріали, а також природні деталі: вода й дерево.

Будівлі відрізняються між собою пропорціями, розмірами й формою. Планування залежало від способу життя кожної з родин.

Один із будиночків має розсувну скляну стіну, що виходить на терасу. Він одноповерховий і приземлений.



Інтер'єр будівель досить мінімалістичний / Фото Archidea

Друга сім'я хотіла милуватися садом – тому їхня резиденція має два поверхи. Зі спальні на другому рівні відкривається чудовий краєвид.

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Цей дім складніше побудувати: він містить опорну конструкцію, що вміщує сходи й комунікацію – воду й електрику. "Коробку" будинку створять з бетонного каркаса.

Дерев'яну решітку з часом мають покрити зелені рослини. Це надасть дизайну будівель довершеності.

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