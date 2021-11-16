Обираючи кольори, варто подумати, які відтінки будуть "жити" в гармонії один з одним. Завдяки цьому ви зможете створити красивий облік власної домівки.

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Кольори мають величезну силу. Вони можуть впливати на людські емоції, покращувати настрій, апетит, розслабляти або дратувати.

Монохромні відтінки

Дизайнери все частіше надають перевагу інтер'єрам, витриманим в однотонних тонах. Це не дивно – монохромні композиції тішать своєю злагодженістю і візуальним порядком. Якщо ви хочете облаштувати яскравий одноколірний простір, вибирайте білий колір і відтінок слонової кістки. Нехай світлі тони охоплюють стіни, тканини та фасади меблів. Можна приправити такий інтер’єр золотистими та сріблястими добавками.

Чарівний дизайн / Фото unsplash

Гра на акценті

Останнім часом великою популярністю користуються чорно-білі інтер'єри, «розбиті» барвистим акцентом. Це дуже безпечне рішення, яке ідеально підійде як для скандинавських, так і для гламурних композицій. Щоб не перевантажувати простір, варто вибирати світлі стіни і меблі з чорною обробкою.

Захопливий стиль / Фото unsplash

Коло кольорів

Вибираючи кольори для конкретного інтер’єру, варто уважніше придивитися до так званого колірного круга. До нього входять дванадцять кольорів – основні, похідні та «змішані». Подивившись на колірний круг, ви швидко дізнаєтеся, які відтінки ідеально поєднуються. Якщо ви хочете різноманітну, але гармонійну композицію, вибирайте споріднені комбінації, тобто відтінки, які розташовані поруч один з одним у колірному колі.

Просто та затишно / Фото unsplash

Протилежності притягуються

Ще один варіант, який можна використовувати, дивлячись на колірний круг, це комплементарна гармонія. У цьому випадку підбираються протилежні один одному поєднання кольорів. Це такі кольори, як жовтий і бузковий, або помаранчевий і бірюзовий. Ці види дуетів гармонійно вписуються в інтер'єр, але водночас дуже енергійні.

Загадковий акцент / Фото unsplash