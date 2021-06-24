Використовуючи дані Pinterest і Google Search Volumes, команда Victorian Plumbing проаналізувала, які тенденції щодо дизайну ванних кімнат збирають найбільше трафіку у 2021 році. Ділимося їхніми висновками.

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Найпопулярніший товар: біде



Сьогодні біде затребуваний елемент для квартир / Фото apartmenttherapy

Найбільш популярним трендом, згідно з дослідженням, є біде. Раніше вважалося, що цей сантехнічний прилад – ознака розкішних готельних номерів чи шикарних апартаментів, але за останній інтерес до нього значно підвищився. Це й доказує статистика: кількість пошукових запитів в Google досягла 1,68 мільйона.

Друге місце зайняли "розумні туалети" з функцією самоочищення. Такі унітази виготовляються з гладкої кераміки, яка має спеціальне покриття, що запобігає накопиченню мінералів і відходів. Число пошукових запитів зросло на 45%.

Завершують трійку тенденцій безбар'єрні душові кабінки, які стали незамінним атрибутом домівок людей з інвалідністю. Кількість пошукових запитів збільшилася на 30%.

Найпопулярніший стиль: скандинавський



Світлі тони та природні матеріали залишаються в трендах / Фото apartmenttherapy

Найбільш популярним стилем ванних кімнат у 2021 році очікувано став сканді. За даними Victorian Plumbing, кількість пошукових запитів збільшилася на 340%.

Популярністю користуються ванни в вінтажному стилі та санвузли з терраццо. Замикають п'ятірку лідерів ванні кімнати в стилі SPA і мінімалізм.

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Найпопулярніша опція: вішалки для рушників



Користувачі звертають увагу на деталі / Фото jurnaldedesigninterior

Вішалки для рушників, використання світлих/приглушених кольорів та підлоги з підігрівом продовжують очолювати списки найпопулярніших опцій для санвузлів. Також користувачам цікаві латунні перегородки для душу, світильники та водонепроникні Bluetooth-колонки.

Найпопулярніший колір: шавлія



Найпопулярніший колір для оформлення ванної кімнати / Фото Apartmenttherapy

Згідно зі звітом, найпопулярніший колір для ванної у 2021 році – шавлія. Далі йдуть:

фісташковий,

сіро-коричневий,

рожевий,

смарагдовий.

Найменш популярні товари

Популярність золотих душів впала на 24%, інші золоті елементи користувачі шукали на 42% менше в порівнянні з попередніми роками. Аналогічно скоротилася кількість пошукових запитів, пов'язаних з мідними аксесуарами.

Гідромасажні ванни гуглили на 17% менше, також впав попит на хай-тек туалети, ванни з закругленими краями та дизайнерські сучасні душові кабіни.