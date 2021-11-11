Неправильно підібраний колір інтер'єру цілком може погіршити самопочуття та вплинути на настрій. Поміркуймо, як грамотно підібрати колірну гаму для кухні.

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Вибираючи кольори для кухні, варто пам’ятати про кілька факторів Кольори від теплого жовтого до відтінків помаранчевого асоціюються з літом, пляжем і фруктами. Такі яскраві деталі створять “зігріваючий” інтер’єр.

Продуманий простір / Фото pexels

Відтінки синього і зеленого сприяють спокою, але в приміщеннях без природного освітлення можуть створювати враження прохолоди. У свою чергу чорний, темно-синій і відтінки сірого трохи перевантажують і оптично зменшують простір.

Затишок і комфорт / Фото pexels

Основне правило при складанні колірної палітри для кухні полягає в тому, щоб кольори стін на кухні гармоніювали з кольорами кухонних гарнітурів. Особливу увагу слід приділити вибору кольорів у випадку просторів, відкритих для вітальні. Кольори стін і кольори меблів повинні доповнювати один одного.

Затишна кухня / Фото pexels

Кольори на кухні повинні плавно доповнювати дизайн інтер’єру та

впливати на емоції та самопочуття.

Загалом, немає меж у виборі кольорів для кухонного простору. Однак перед тим, як фарбувати стіни або правильно вибрати меблі, варто звернути увагу на доступ природного світла. Якщо у простір, призначений для кухні, рідко потрапляють сонячні промені, то краще вибрати світлі тони стін, стелі або підлоги.

Простір, що додає апетиту / Фото pexels

Як би там не було, найкращим орієнтиром можуть стати власний смак та інтуїція. Яким би вдалим та прогресивним не було рішення – воно має подобатися насамперед вам.