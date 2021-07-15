Щоб уберегти вас від найпоширеніших помилок, зібрали поради фахівців, які допоможуть правильно облаштувати навіть найменші та найнезручніші приміщення.

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Відсутність стратегії

Важливо вирішити, як використовуватиметься кімната й лише після цього купувати меблі та техніку. При цьому, фахівці радять обрати лише одне призначення простору, адже ви не зможете помістити в невеличкому приміщенні і габаритне фортепіано, і двоспальне ліжко. Також важливо не забувати про зручні проходи між меблями.

Пропорції і масштаб



Зважте на розміри меблів / Фото Unsplash

Меблі повинні бути правильної ширини, висоти та глибини, які відповідатимуть масштабу кімнати. Для невеликих просторів фахівці рекомендують вибирати меблі глибиною не більше 90 сантиметрів.

Надмірна кількість меблів

Одна з основних помилок при облаштуванні невеликих приміщень – бажання розмістити в кімнаті усе та відразу. Так й виникає безлад.

Експерти відзначають, що замість кількох полиць, тумб, та комоду, краще обрати одну високу шафу. В цьому випадку габаритність речі піде вам на користь, адже ви зможете використати не загальну площу кімнати, а простір стіни між підлогою та стелею.

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Неправильний колір

Ще одна помилка – непродуманий вибір кольору підлоги та стін. Ілюзія більшого простору досягається за допомогою додавання світлих палітр. Підлога своєю чергою може стати вдалим темним контрастом.

Ігнорування стін



Використовуйте підвісні меблі / Фото Pinterest

Ви не зможете розмістити усе на підлозі, тому сміливо використовуйте підвісні меблі. Полиці, тумба для телевізора та робочий стіл необов'язково повинні бути обладнані ніжками. Так у вас з'явиться додатковий простір для зберігання речей.