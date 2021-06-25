Голі стіни та приглушене світло: стильний ремонт в київській "сталінці"

Надзвичайне перевтілення "сталінки" в Києві від Dubrovska.studio – це приклад того, як можна поєднати простір, збудований у 60-х роках минулого століття, з сучасними рішеннями та стильними дизайнерськими меблями. Квартира-студія врахувала як нюанси радянської архітектури, так і побажання господарів дому.

Проєкт Cedarwood знаходиться в будинку 1966 року. Квартира є класичною "сталінкою" – житловим будинком, які зводилися в СРСР з кінця 1930-х до середини 60-х років. Основне завдання дизайнерів полягало в створенні простору, яке викликає відчуття спокою і гармонії. Для цього команда Dubrovska.studio використала теплі тони, виразні фактури та створила інтимну атмосферу, завдяки приглушеному освітленню та ноткам дерева й кедра.

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Спершу команда планувала реалізувати мінімалістичний та спокійний інтер'єр. Але після демонтажу у квартирі проявився ліпний декор над гіпсокартонною стелею та червоногаряча цегла на стінах. Без особливих роздумів команда дизайнерів вирішила змінити весь проєкт, зосередившися на природних матеріалах та необробленому просторі:

Ми вирішили не просто заповнити простір, а показати всю спадщину минулого століття.



Як стильно облаштувати квартиру в "сталінці" / Фото інстаграм Dubrovska Studio



Дизайнери вирішили не обробляти стіни / Фото інстаграм Dubrovska Studio



Крісло стало центральним елементом приміщення / Фото інстаграм Dubrovska Studio

Особливості умеблювання



Підлога теж є даниною минулому / Фото інстаграм Dubrovska Studio



Фортепіано привезене з берлінського блошиного ринку / Фото інстаграм Dubrovska Studio

Крісло by & Traditional і стіл Vitra є центральними елементами в основній житловій зоні. Ці меблі додають стильного, елегантного відтінку та розбавляють грубість простору дрібкою сучасності.



Для кухні використані крісла в різних кольорах / Фото інстаграм Dubrovska Studio



Кухонні поверхні виконанні з нелакованої міді / Фото інстаграм Dubrovska Studio

Фортепіано, куплене господарем на берлінському ринку та роботи українських художників додають в простір акценти, які свідчать про зацікавлення власників дому, роблячи образ цілісним і завершеним.



Простора та світла спальня / Фото інстаграм Dubrovska Studio

Меблі та матеріали були обрані відповідно до загальної філософії інтер'єру. Щоб домогтися такого зовнішнього вигляду, кухонні фасади були виготовлені з нелакованої міді. Стіл Fritz Hansen і стільці Fredericia стали особливими елементами обідньої зони.



Ванна особливо відрізняється від типових сталінських санвузлів / Фото інстаграм Dubrovska Studio