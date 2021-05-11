Для створення заспокійливого інтер’єру їдальні Yakusha Design використали свій фірмовий стиль, який поєднує у собі чіткі лінії з натуральними та переробленими матеріалами. Обрана палітра студії прагне збалансувати шорсткі та гладкі поверхні, геометричні та органічні форми за допомогою деревини, сірого каменю, переробленого пластику, сталі та глини.

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Кожен з наших проєктів розповідає історію. Ми поєднуємо сучасні матеріали та техніки з давно відомими, що передаються з покоління в покоління. Глиняні стіни, за українською традицією, мають дуже потужну енергію, – сказала засновник Yakusha Design Вікторія Якуша.

Глиняна стіна із випуклою текстурою / Фото Євгенія Авраменко

Планування їдальні поділено на три функціональні зони. Обідня зона, яка розташована поруч із фасадним вікном, має вигнуті м'які сидіння на лавці, що обрамлюють великі круглі столи, створені власною торговою маркою Якуші Faina. Основа для столів виготовлена зі стійкого матеріалу "ztista" – розроблений Фаїною з глини, переробленого паперу та інших природних компонентів.

Авторські столи від Yakusha Design / Фото Євгенія Авраменко

Заснований на українській техніці, яка використовувалася для будівництва традиційних хатин, матеріал "ztista" наноситься на перероблений сталевий каркас для створення "недосконалої" поверхні. Бетонні столи доповненні прямокутними пуфами з переробленого пластику.

Пуфи із переробленого пластику / Фото Євгенія Авраменко

Третя зона – це кухонна зона, розташована за заскленим порцеляновим керамічним посудом, що служить прилавком.

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Поєднання каменю, глини та бетону – дуже ефектно виглядає / Фото Євгенія Авраменко

Багато предметів та аксесуарів, що використовувались у всьому інтер’єрі, були зроблені вручну місцевими ремісниками, такими як: лампи з макраме та фактурні глиняні вази, (взяті з колекції Фаїни). Серія заокруглених сталевих бра, призначена для наповнення інтер'єру теплим світлом після заходу сонця для створення затишної атмосфери.

Аморфні форми та різноманіття текстур / Фото Євгенія Авраменко