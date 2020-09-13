Архітектурна студія Christ & Gantenbein завершила будівництво музею шоколадної марки Lindt поряд у швейцарському місті Кільхберг. Нова білосніжна будівля буде присвячена історії шоколаду та бренду.

Будівля розташована поряд з озером, повідомляє Dezeen.

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Попри червоний фасад, на вході облаштували стіну у формі півкола, яка виконана з білої глазурованої цегли.



Поряд з музеєм – озеро / Фото Dezeen

Сам музей розміщений навколо великого – 64 метри завдовжки, 15 метрів заввишки і 13 метрів завширшки – атріуму, в якому розміщений найбільший у світі шоколадний фонтан, який має 9 метрів заввишки.



Фонтан є окрасою мінімалістичного холу / Фото Dezeen

Поряд з атріумом на першому поверсі буде зона прийому, магазин площею 500 квадратних метрів та кафе, в якому також є місця для відпочинку.



Нагору ведуть гвинтові сходи / Фото Dezeen

Експонати музею разом з інтерактивною шоколадною екскурсією були розміщені на поверхах вище.

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Велика кількість балконів вирізняє другий поверх / Dezeen