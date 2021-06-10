Гірський будинок у Швейцарії, що створений у гармонії з природою: фото

Звивистий бетон, що огортає гірський будинок Мирослава Наскова у швейцарських Альпах створений для відпочинку сім'ї та усамітнення. Переглядайте фото неймовірного проєкту в нашому матеріалі.

"Pavilion mountain house" – це сімейний будинок для відпочинку, спроєктований архітектором із Лондона Мірославом Насковим для усамітнення у швейцарських Альпах. Органічна геометрія концепції створює ідеальний простір, що поєднується із природою навколо.

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Гірський будинок у Швейцарії / Фото designboom.com

Майбутня споруда "вливається" в лісисту ділянку у Швейцарії. Враховуючи цей неймовірний краєвид з рясною зеленню, одним з головних дизайнерських рішень Мирослава Наскова є інтеграція природи в будинок. Щоб досягти цього, архітектор створює петлі навколо ділянки, інтегруючи дерева та кущі в інтер'єр і надаючи будівлі органічний вигляд, завдяки якому здається, що вона росте із землі.

Гірський будинок у Швейцарії / Фото designboom.com

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Окрім органічних форм, архітектор також використовує прозоре скло, щоб розмити межу між внутрішнім та зовнішнім простором. З величезних панорамних вікон від підлоги до стелі відкривається краєвид на дерева, що заспокоює. Тераси дозволяють вийти назовні та насолодитися природою сповна. Засклені елементи між бетонними площинами також додають архітектурі легкості, не обтяжуючи загальну конструкцію.

Гірський будинок у Швейцарії / Фото designboom.com