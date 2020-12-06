Гірлянди можна вмикати не тільки в період свят. Зробіть у спальні, вітальні або кухні приємний простір, де будете проводити затишні вечори.

Напередодні новорічних свят купувати гірлянди особливо актуально, тому Дизайн 24 розповідає, як оригінально прикрасити ними дім.

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Гірлянда над ліжком створює настрій / Фото Yapokupayu

Гірлянди у пляшках, банках, вазах

Для того, аби помістити гірлянду в якийсь прозорий предмет, краще придбати модель на батарейках.

Оригінально виглядає гірлянда в пляшках від вина. В залежності від кольору скла можна досягти цікавих світлових ефектів.



Варіант гірлянди у скляному посуді / Фото Homebuilding

Гірлянди з лампочок Едісона

Раніше таку прикрасу можна було побачити тільки у фільмах. Зараз можна придбати такі гірлянди й розвішати їх удома.



Ретрогірлянда з лампочок виглядає дуже стильно / Фото svetlini.ua

Лампочками прикрашають сад, подвір'я та приміщення. Вони є дуже універсальними та створюють святковий настрій.

На що потрібно звернути увагу при покупці: сьогодні на ринку є два види таких гірлянд. Одні виготовляють зі справжніх лампочок і шнура, інші ж є декоративними гірляндами, стилізованими під лампочки Едісона. Обирайте другий варіант.

Адже саморобні гірлянди зі справжніх ламп споживають багато електроенергії та сильно нагріваються.

"Водоспад" з гірлянд

Ідея для вікна. Для цього вам знадобляться однакові гірлянди невеликої довжини (до 3 метрів). Повішайте їх на вікно вертикально, щоб вони звисали до підлоги.



Варіант гірлянди на вікні / Фото nuzhnye-pocupki.com.ua

Сьогодні можна придбати вже готові варіанти водоспаду на вікна.

Гірлянда на дзеркалі

Якщо маєте у кімнаті дзеркало в рамі, розвішайте на нього гірлянду так, аби вона відбивалася від поверхні. Це посилить ефект гірлянди та зробить у кімнаті загадкову атмосферу.



Дзеркало подвоює ефект гірлянди / Фото Homebuilding

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Гірлянда з фото

Придбайте довгу і тонку гірлянду нейтрального відтінку. Розвішайте її лініями на одній стіні. Зверху розмістіть улюблені фото за допомогою скріпок або маленьких прищіпок.



Гірлянда з фото / Фото Homebuilding

Обмотайте велосипед

… або будь-який інший предмет у квартирі. Чим незвичнішим буде цей предмет – тим цікавіше. Така конструкція може бути джерелом приглушеного освітлення в кімнаті.



Велосипед з гірляндою / Фото Kvartblog