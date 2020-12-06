Гірлянди в інтер'єрі: 6 ідей для святкового декору – фото прикладів
Гірлянди можна вмикати не тільки в період свят. Зробіть у спальні, вітальні або кухні приємний простір, де будете проводити затишні вечори.
Напередодні новорічних свят купувати гірлянди особливо актуально, тому Дизайн 24 розповідає, як оригінально прикрасити ними дім.
За темою: Напередодні свят: що таке адвент-календар і як стильно прикрасити ним інтер'єр
Гірлянда над ліжком створює настрій / Фото Yapokupayu
Гірлянди у пляшках, банках, вазах
Для того, аби помістити гірлянду в якийсь прозорий предмет, краще придбати модель на батарейках.
Оригінально виглядає гірлянда в пляшках від вина. В залежності від кольору скла можна досягти цікавих світлових ефектів.
Варіант гірлянди у скляному посуді / Фото Homebuilding
Гірлянди з лампочок Едісона
Раніше таку прикрасу можна було побачити тільки у фільмах. Зараз можна придбати такі гірлянди й розвішати їх удома.
Ретрогірлянда з лампочок виглядає дуже стильно / Фото svetlini.ua
Лампочками прикрашають сад, подвір'я та приміщення. Вони є дуже універсальними та створюють святковий настрій.
Адже саморобні гірлянди зі справжніх ламп споживають багато електроенергії та сильно нагріваються.
"Водоспад" з гірлянд
Ідея для вікна. Для цього вам знадобляться однакові гірлянди невеликої довжини (до 3 метрів). Повішайте їх на вікно вертикально, щоб вони звисали до підлоги.
Варіант гірлянди на вікні / Фото nuzhnye-pocupki.com.ua
Сьогодні можна придбати вже готові варіанти водоспаду на вікна.
Гірлянда на дзеркалі
Якщо маєте у кімнаті дзеркало в рамі, розвішайте на нього гірлянду так, аби вона відбивалася від поверхні. Це посилить ефект гірлянди та зробить у кімнаті загадкову атмосферу.
Дзеркало подвоює ефект гірлянди / Фото Homebuilding
Актуально: Як оригінально прикрасити оселю до зимових свят: цікаві поради
Гірлянда з фото
Придбайте довгу і тонку гірлянду нейтрального відтінку. Розвішайте її лініями на одній стіні. Зверху розмістіть улюблені фото за допомогою скріпок або маленьких прищіпок.
Гірлянда з фото / Фото Homebuilding
Обмотайте велосипед
… або будь-який інший предмет у квартирі. Чим незвичнішим буде цей предмет – тим цікавіше. Така конструкція може бути джерелом приглушеного освітлення в кімнаті.
Велосипед з гірляндою / Фото Kvartblog
Красивий інтер'єр з гірляндами / Фото Kvartblog
Поділитися новиною