Домашні джунглі: 5 величезних вазонів, що прикрасять будь-який інтер'єр – фото
Якщо ви полюбляєте кімнатні рослини, тільки погляньте на цих красунчиків. Власники витратили чимало часу і сил, щоб виростити справжні домашні дерева.
Джерело:24 канал
Вирощувати вазони – непроста справа. Навіть невибагливі кактуси потребують правильного поливання, температурного режиму та достатньої кількості сонячного світла. Тільки уявіть, як складно вирощувати гігантів з нашої добірки.
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Колоказія
У дикій природі колоказія зустрічається у тропічних лісах Південної та Південно-Східної Азії, а також у Новій Гвінеї. Це – трав'яниста рослина з надзвичайно великим листям.
Ця красива рослина може сягати висотою до стелі. Її характерною особливістю є біло-зелене листя. Монстера також може цвісти довгими квітами кремового кольору.
Квартирне дерево
Ця рослина виду алоказія приваблює увагу кожного, хто приходить у дім. Алоказія – також уродженка тропіків. Щоб виростити такий вазон, потрібно чимало часу і зусиль.
Вазон висотою як дім
Це також монстера, яка виросла надзвичайно великою. Тільки погляньте на розмір цієї рослини!
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Філодендрон
Ця рослина досить невибаглива. Філодендрон відносять до ліан. Він є багаторічним, тому при належному догляді можна виростити такого гігантського красеня.
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