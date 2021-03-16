Якщо ви полюбляєте кімнатні рослини, тільки погляньте на цих красунчиків. Власники витратили чимало часу і сил, щоб виростити справжні домашні дерева.

Вирощувати вазони – непроста справа. Навіть невибагливі кактуси потребують правильного поливання, температурного режиму та достатньої кількості сонячного світла. Тільки уявіть, як складно вирощувати гігантів з нашої добірки.

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Колоказія

У дикій природі колоказія зустрічається у тропічних лісах Південної та Південно-Східної Азії, а також у Новій Гвінеї. Це – трав'яниста рослина з надзвичайно великим листям.

Варієгатна монстера

Ця красива рослина може сягати висотою до стелі. Її характерною особливістю є біло-зелене листя. Монстера також може цвісти довгими квітами кремового кольору.

Квартирне дерево

Ця рослина виду алоказія приваблює увагу кожного, хто приходить у дім. Алоказія – також уродженка тропіків. Щоб виростити такий вазон, потрібно чимало часу і зусиль.

Вазон висотою як дім

Це також монстера, яка виросла надзвичайно великою. Тільки погляньте на розмір цієї рослини!

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Філодендрон

Ця рослина досить невибаглива. Філодендрон відносять до ліан. Він є багаторічним, тому при належному догляді можна виростити такого гігантського красеня.