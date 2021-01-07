Ця квартира в житловому комплексі під Барселоною є одним цілим з будівлею, у якій вона розташована. Про нестандартні рішення дизайнерів, кольорові спалахи та кола в інтер'єрі читайте у нашому матеріалі.

Цей інтер'єр сподобається любителям ретрофутуризму й оригінальних конструкцій. Про квартиру з геометричними елементами повідомляє журнал Urdesignmag.

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В інтер'єрі використали різноманітні кола / Фото Urdesignmag

Автором проєкту стала архітектурна студія Bonell + Dòriga. В інтер'єр додали барвисті геометричні елементи – такі ж, як на фасаді будинку.

Житловий комплекс, у якому розташована квартира, складається з 18 ступінчастих, іржаво-червоних веж. Між будівлями зробили яскраво-блакитні дворики. Зараз цей комплекс переживає ренесанс – інтерес мешканців Барселони до нього росте.



У світлому просторі використали кольорові плями / Фото Urdesignmag

Квартира, у якій зробила ремонт студія Bonell + Dòriga, є частиною цього великого житлового масиву. Тому дизайнери не змогли уникнути алюзій на фасад будівлі всередині помешкання.



Будівля, у якій розташована квартира / Фото Urdesignmag

У кімнатах, що виходять на північ, стіни зробили бірюзовими, а в тих, що "дивляться" на південь – червонуватими. У квартирі використали спалахи кольорів червоного, темно-синього та пісочного відтінків.



Тут простежується ідеальна геометрія форм / Фото Urdesignmag

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Тут всюди простежується ступінчаста геометрія: у двоколірній плитці, широких лавах, що перетворюються на дивани. В інтер'єрі багато кіл: це і дверні отвори у вигляді арок, і круглі сходи, і дзеркало у ванній.

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