Студія Carlos Gris представила неймовірний будинок у Єлі. Він має площу 187 квадратних метрів та розташований на прекрасній ділянці серед лісу.

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Власниця будинку 20 років жила в Малайзії, тому хотіла, щоб помешкання мало східні нотки. Це вдалося втілити завдяки формі будівлі, в якій переважають прямі лінії, та відкритим панорамам.

Місцевість біля будинку просто чарівна / Фото Archdaily

Міцний геометричний парапет даху є уособленням довгої лінії горизонту, яку видно з ділянки. Відкриті простори навколо будинку покликані дати мешканцям багато можливостей для активності.

Місце для натхнення / Фото Archdaily

У кожному приміщенні будинку є велике вікно. Це передбачено для того, щоб насолоджуватися навколишньою природою можна було з будь-якого куточка помешкання.

Природа заколисує / Фото Archdaily

Цей дім – яскравий приклад респектабельного комфорту, коли покликаний дарувати атмосферу затишку та гармонії.