Баланс та чистий дім: 5 простих правил організації простору, запозичених з фен-шую
Джерело:Chloe Dominik
Фен-шуй давно став популярним способом організації і впорядкування простору в домі. Давня китайська практика вважається індивідуальною – напрямки, за якими ви повинні розміщувати меблі, вираховуються за датою вашого народження.
Ви можете скептично ставитися до цього віяння, проте не можна заперечувати, що фен-шуй несе раціональні та практичні поради щодо оформлення інтер'єрів. Розповідаємо про ті, які ви можете враховувати при облаштуванні кімнати чи під час перестановки.
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1. Баланс
Баланс в інтер'єрі / Фото Pexels
Баланс – це основне, що ви повинні враховувати, облаштовуючи будинок. Дизайнери радять поєднувати між собою різні текстури, відтінки та форми. Це ж саме стверджує і фен-шуй.
Переконайтеся, що у вашому домі не домінують гострі кути. Вважається, що вони провокують конфлікти у вашому житті. Тому намагайтеся скоротити їх кількість, встановивши овальний столик чи кругле дзеркало.
2. Уникайте безладу
Очевидно, що безлад – головний ворог красивого та охайного дому. Навіть якщо у вас свіжий ремонт, хаотично розкидані речі перекриють усі переваги трендового стилю.
Такої ж думки дотримується і фен-шуй. Згідно з вченням, регулярне позбавлення речей, які вам не потрібні – позитивно впливає на самопочуття, оскільки вивільняє енергію та розкриває новий потенціал.
3. Зосередьтеся на кольорі
Використайте рожеві елементи в спальні / Фото Pexels
Кольори сильно впливають на настрій, поведінку й в цілому на життя. Похідні золотого кольору вдалі для офісу чи домашнього кабінету, оскільки вони символізують успіх. Рожевий – це романтика, тому ніжні елементи повинні прикрашати спальню.
4. Позиція влади
Фен-шуй каже, що ви завжди повинні бачити, хто приходить у ваш дім та входить у ваше життя. Ось чому ви завжди повинні бачити двері. Це називається "позицією влади".
Ви відповідаєте за людей, яких впускаєте у своє життя. Те ж стосується і будинку. У вітальні, офісі та спальні, меблі повинні розташовуватися так, щоб ви бачили двері.
5. Дзеркала
Дзеркальні поверхні виконують ту ж функцію, що і дзеркало / Фото Pexels
Дзеркала – один з найпростіших способів розширити простір. Але це не означає, що вони повинні прикрашати кожну стіну. Перш ніж повісити дзеркало, подумайте, що воно відбиває. Фен-шуй переконує, що дзеркала найкраще вішати в активних зонах. Наприклад, у їдальні. Дзеркало в цій зоні відбиває друзів, родину та їжу. По суті, воно подвоює позитивні та щасливі моменти!
Дзеркала в спальні напроти ліжка навпаки – програшна стратегія, оскільки таким чином ви подвоюєте кількість людей у своєму ліжку. До речі, екран телевізора працюють аналогічно. Врахуйте це при облаштуванні спальні.