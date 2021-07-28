Ви можете скептично ставитися до цього віяння, проте не можна заперечувати, що фен-шуй несе раціональні та практичні поради щодо оформлення інтер'єрів. Розповідаємо про ті, які ви можете враховувати при облаштуванні кімнати чи під час перестановки.

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1. Баланс



Баланс в інтер'єрі / Фото Pexels

Баланс – це основне, що ви повинні враховувати, облаштовуючи будинок. Дизайнери радять поєднувати між собою різні текстури, відтінки та форми. Це ж саме стверджує і фен-шуй.

Переконайтеся, що у вашому домі не домінують гострі кути. Вважається, що вони провокують конфлікти у вашому житті. Тому намагайтеся скоротити їх кількість, встановивши овальний столик чи кругле дзеркало.

2. Уникайте безладу

Очевидно, що безлад – головний ворог красивого та охайного дому. Навіть якщо у вас свіжий ремонт, хаотично розкидані речі перекриють усі переваги трендового стилю.

Такої ж думки дотримується і фен-шуй. Згідно з вченням, регулярне позбавлення речей, які вам не потрібні – позитивно впливає на самопочуття, оскільки вивільняє енергію та розкриває новий потенціал.

3. Зосередьтеся на кольорі



Використайте рожеві елементи в спальні / Фото Pexels

Кольори сильно впливають на настрій, поведінку й в цілому на життя. Похідні золотого кольору вдалі для офісу чи домашнього кабінету, оскільки вони символізують успіх. Рожевий – це романтика, тому ніжні елементи повинні прикрашати спальню.

4. Позиція влади

Фен-шуй каже, що ви завжди повинні бачити, хто приходить у ваш дім та входить у ваше життя. Ось чому ви завжди повинні бачити двері. Це називається "позицією влади".

Ви відповідаєте за людей, яких впускаєте у своє життя. Те ж стосується і будинку. У вітальні, офісі та спальні, меблі повинні розташовуватися так, щоб ви бачили двері.

5. Дзеркала



Дзеркальні поверхні виконують ту ж функцію, що і дзеркало / Фото Pexels

Дзеркала – один з найпростіших способів розширити простір. Але це не означає, що вони повинні прикрашати кожну стіну. Перш ніж повісити дзеркало, подумайте, що воно відбиває. Фен-шуй переконує, що дзеркала найкраще вішати в активних зонах. Наприклад, у їдальні. Дзеркало в цій зоні відбиває друзів, родину та їжу. По суті, воно подвоює позитивні та щасливі моменти!

Дзеркала в спальні напроти ліжка навпаки – програшна стратегія, оскільки таким чином ви подвоюєте кількість людей у своєму ліжку. До речі, екран телевізора працюють аналогічно. Врахуйте це при облаштуванні спальні.