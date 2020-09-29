Страх недостатнього освітлення або надмірної вологості часто зупиняє бажання переробити гараж в житлове приміщення. І дарма! Зараз існує безліч технічних рішень і стильних інтер'єрів житлового гаража. Розповідаємо, як переробити гараж на кімнату і що важливо врахувати при ремонті своїми руками.

Гараж часто використовується як майстерня, місце для дозвілля або репетиційна база для музикантів. Але на цьому ідеї облаштування гаража не закінчуються.

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Якщо у вас простоює порожній гараж, ви зможете перетворити його на:

офіс;

ізольовану кімнату;

вітальню;

комплексну смарт-квартиру.

Раніше ця кімната була гаражем / stylebyemilyhenderson

Найкраще такий варіант підходить для молодих людей, які прагнуть переїхати від батьків і створити особистий простір, але поки не готові виплачувати високу орендну плату за квартиру або купувати власний будинок.

Перероблення гаража на кімнату своїми руками

Щоб у вас вийшла повноцінна квартира з гаража, важливо врахувати внутрішнє планування та ремонтні роботи.

1. Очищення гаража

Для початку важливо звільнити простір від всього зайвого, що накопичилися в гаражі. Позбутися від старих предметів і коробок з непотрібним майном, яке засмічує гаражне приміщення, допоможуть послуги індивідуального зберігання речей.

Фото "до" ремонту в гаражі / hgtv

Фото "після" ремонту в гаражі / hgtv

2. Підлога

Через те, що бетонна основа гаража розташована на тому ж рівні, що і дорога зовні, важливо підняти підлогу майбутнього дому. Ефективно в цьому допоможуть дерев'яні лаги. Простір, що утворився між бетоном і новою поверхнею, слід утеплити. І тільки після цього – стелити обраний матеріал для підлоги.

3. Установка системи вентиляції та рекуперації

Гараж – невелике приміщення, часто з мінімальною кількістю вікон. Тому забезпечити приплив і відтік чистого повітря, його правильну циркуляцію і розподіл по всіх зонах допоможе добре організована система вентиляції. Завдяки цьому кроку забезпечується оптимальний мікроклімат гаражного приміщення та усувається надлишок вологи.

Тим часом система рекуперації мінімізує енерговитрати на обігрів припливного повітря.

Повноцінне перероблення гаража в кімнату вимагає встановлення електричного розподільного щита, проводки електромонтажних елементів і системи заземлення.

Приміщення гаража можна перетворити на житлове / countryliving

Кімната в гаражі може стати домом / countryliving

4. Теплоізоляція

Щоб зберегти тепло всередині, слід провести внутрішні роботи по обшивці стін теплоізоляційним матеріалом. Вибір утеплювача повинен грунтуватися на товщині стін і самого матеріалу.

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Дизайн інтер'єру житлового гаража

Тут все залежить від обраних цілей і особистих смаків власника. За бажанням в гаражі можна розташувати велику спальню або зробити розумне зонування, завдяки якому в гаражі поміститься все необхідне. Ми зібрали поради, як переробити гараж в житлове приміщення, яке буде не менше стильним, ніж дизайнерські інтер'єри.

Реальний приклад перетворення гаража / pinterest.com

Ви можете зробити другий поверх для ліжка, або підняти його на спеціальну платформу. Часто матрац поміщають в спеціальну секцію, обсяг якої послужить місцем для зберігання речей.

Якщо пріоритет інтер'єру житлового гаража – офіс, а вітальня і кухня на місці старого гаража не настільки важливі, подумайте про облаштування робочого місця з висувним ліжком. Це не тільки приємний бонус після робочого дня, а й гарне вкладення в економію простору.

Висувне ліжко – гарна ідея для облаштування гаража / pinterest.com

Облаштувати гараж для життя допоможуть меблі-трансформер, а також популярні Living Cube, які містять повний спектр відсіків для зберігання речей і відпочинку.

Меблі в житловому гаражі можуть бути стильними / pinterest.com

Щоб відокремити кухню, застосовуйте стелажі. До речі, часто в таких перегородках монтується екран телевізора.

Стелажі – вдала дизайнерська ідея / pinterest.com

Кухонний стіл, який може використовуватися і для роботи, найкраще купити пересувний. У деяких варіантах для смарт-квартир подібні столи можуть маскуватися серед інших меблів у квартирі з гаража.

Як помістити стіл у житловий гараж / pinterest.com

Ще один трюк – використання дзеркальних поверхонь. Відбивання стін створить додаткову глибину гаража і перетворить його в затишну кімнату.

Відео ідей, як облаштувати гараж для життя