Як перетворити гараж на житло: фото ідей дизайну та відео ремонту своїми руками
Страх недостатнього освітлення або надмірної вологості часто зупиняє бажання переробити гараж в житлове приміщення. І дарма! Зараз існує безліч технічних рішень і стильних інтер'єрів житлового гаража. Розповідаємо, як переробити гараж на кімнату і що важливо врахувати при ремонті своїми руками.
Гараж часто використовується як майстерня, місце для дозвілля або репетиційна база для музикантів. Але на цьому ідеї облаштування гаража не закінчуються.
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Якщо у вас простоює порожній гараж, ви зможете перетворити його на:
- офіс;
- ізольовану кімнату;
- вітальню;
- комплексну смарт-квартиру.
Раніше ця кімната була гаражем / stylebyemilyhenderson
Найкраще такий варіант підходить для молодих людей, які прагнуть переїхати від батьків і створити особистий простір, але поки не готові виплачувати високу орендну плату за квартиру або купувати власний будинок.
Перероблення гаража на кімнату своїми руками
Щоб у вас вийшла повноцінна квартира з гаража, важливо врахувати внутрішнє планування та ремонтні роботи.
1. Очищення гаража
Для початку важливо звільнити простір від всього зайвого, що накопичилися в гаражі. Позбутися від старих предметів і коробок з непотрібним майном, яке засмічує гаражне приміщення, допоможуть послуги індивідуального зберігання речей.
Фото "до" ремонту в гаражі / hgtv
Фото "після" ремонту в гаражі / hgtv
2. Підлога
Через те, що бетонна основа гаража розташована на тому ж рівні, що і дорога зовні, важливо підняти підлогу майбутнього дому. Ефективно в цьому допоможуть дерев'яні лаги. Простір, що утворився між бетоном і новою поверхнею, слід утеплити. І тільки після цього – стелити обраний матеріал для підлоги.
3. Установка системи вентиляції та рекуперації
Гараж – невелике приміщення, часто з мінімальною кількістю вікон. Тому забезпечити приплив і відтік чистого повітря, його правильну циркуляцію і розподіл по всіх зонах допоможе добре організована система вентиляції. Завдяки цьому кроку забезпечується оптимальний мікроклімат гаражного приміщення та усувається надлишок вологи.
Повноцінне перероблення гаража в кімнату вимагає встановлення електричного розподільного щита, проводки електромонтажних елементів і системи заземлення.
Приміщення гаража можна перетворити на житлове / countryliving
Кімната в гаражі може стати домом / countryliving
4. Теплоізоляція
Щоб зберегти тепло всередині, слід провести внутрішні роботи по обшивці стін теплоізоляційним матеріалом. Вибір утеплювача повинен грунтуватися на товщині стін і самого матеріалу.
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Дизайн інтер'єру житлового гаража
Тут все залежить від обраних цілей і особистих смаків власника. За бажанням в гаражі можна розташувати велику спальню або зробити розумне зонування, завдяки якому в гаражі поміститься все необхідне. Ми зібрали поради, як переробити гараж в житлове приміщення, яке буде не менше стильним, ніж дизайнерські інтер'єри.
Реальний приклад перетворення гаража / pinterest.com
Якщо пріоритет інтер'єру житлового гаража – офіс, а вітальня і кухня на місці старого гаража не настільки важливі, подумайте про облаштування робочого місця з висувним ліжком. Це не тільки приємний бонус після робочого дня, а й гарне вкладення в економію простору.
Висувне ліжко – гарна ідея для облаштування гаража / pinterest.com
Облаштувати гараж для життя допоможуть меблі-трансформер, а також популярні Living Cube, які містять повний спектр відсіків для зберігання речей і відпочинку.
Меблі в житловому гаражі можуть бути стильними / pinterest.com
Щоб відокремити кухню, застосовуйте стелажі. До речі, часто в таких перегородках монтується екран телевізора.
Стелажі – вдала дизайнерська ідея / pinterest.com
Кухонний стіл, який може використовуватися і для роботи, найкраще купити пересувний. У деяких варіантах для смарт-квартир подібні столи можуть маскуватися серед інших меблів у квартирі з гаража.
Як помістити стіл у житловий гараж / pinterest.com
Ще один трюк – використання дзеркальних поверхонь. Відбивання стін створить додаткову глибину гаража і перетворить його в затишну кімнату.
Відео ідей, як облаштувати гараж для життя
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