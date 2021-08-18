Квартира має площу 90 квадратних метрів, але особлива увага акцентована на кухні та вітальні. Ці зони об'єднані та займають центральне місце у квартирі.

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Дизайнерам потрібно було адаптувати існуючий простір до потреб власників, адже інтер'єр та функціональні можливості житла їх не влаштовували.

Чудове нестандартне рішення / Фото Archdaily

Вітальню об'єднали з кухнею, щоб зробити простір більш відкритим. Також сюди інтегрується зона балкону.

Суцільний відкритий простір / Фото Archdaily

Також дизайнери оптимізували зберігання: на одній стіні закрита шафа, на іншій стороні поруч розмістили відкритий стелаж.

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Вдале рішення для шафи / Фото Archdaily

Кольори інтер'єру – витримані, щоб акцентувати увагу на світлі та вишуканих деталях. Власники отримали свій простір мрії, в який їм завжди захочеться повертатися після важкого робочого дня.

Готування страв невіддільне від спілкування / Фото Archdaily