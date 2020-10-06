Галицька розкіш: у Львівській політехніці відреставрували дві старовинні зали – фото і відео
Дві найкрасивіші зали університету "Львівська політехніка" відкрили після кількох років реставрації. Як тепер виглядають розкішні старовинні інтер'єри та чи зможуть їх побачити львів'яни – дивіться у нашому матеріалі.
Тепер тут будуть проводити усі важливі заходи, повідомляє офіційний сайт Львівської політехніки.
Цікаво: Як виглядає "космічний" екоготель із глини й дерева в Україні
Оновлений інтер'єр виглядає вражаюче / Фото lpnu.ua
Відреставрували Актову залу та читальну залу старої бібліотеки.
Актову залу ремонтували майже 5 років. Тут оновили скульптури й малярські декорації.
Художні елементи теж довелося оновлювати / Фото lpnu.ua
Завдання було непростим – головному приміщенню університету хотіли повернути вигляд, який вона мала у часи засідань великого сенату.
Оновили чимало дерев'яних елементів / Фото lpnu.ua
У читальній залі зберегли унікальні меблі з 1878-1880 років. Цікаво, що студентська зала набагато розкішніша та більша за викладацьку.
Такі старовинні бібліотечні кімнати є ще тільки у двох європейських університетах. Обидві вони розташовані в Італії.
Величезний дубовий стіл для студентів створили на замовлення. Тут є обладнання для проведення конференцій.
Стіл створили на спеціальне замовлення / Фото lpnu.ua
На підлозі відтворили малюнок, що був тут у давні часи. А ще відреставрували шафи, над якими познущалися в радянську епоху – вони були пофарбовані олійною фарбою, заплямовані й розхитані.
Світильники за формою нагадують гасові лампи. Їх відтворили за старими фотографіями.
Унікальний дерев'яний декор був частково зіпсований в радянські часи / Фото lpnu.ua
Консультантом процесу реставрації став відомий реставратор зі США Юрій Янчишин.
Він двічі приїжджав за програмою Фулбрайта читати лекції для студентів-реставраторів. Майстерня пана Янчишина реставрувала меблі до Білого дому, провідних музеїв світу, — каже керівник проєкту з реставрації, професор Микола Бевз.
Окрім різних урочистостей для студентів, у залах проводитимуть і важливі для міста події.
У відреставрованих шафах будуть зберігати стародруки / Фото lpnu.ua
А ще тут буде проходити новий екскурсійний маршрут. Першим його побачать студенти, а згодом він стане туристичним.
Зверніть увагу: Скляні стіни на кнопках і живі дерева: українці створили дизайн сучасного центру в Китаї
Тож львів'яни й гості міста одержать змогу побачити розкішні зали на власні очі.
Відео відкриття оновлених приміщень дивіться тут:
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням
-
Кращі бюджетні електрокаміни Royal Flame: новинки класичної серії Goodfire за доступною ціною25 вересня , 12:18
-
Без гострих кутів: як виглядає інтер'єр української екохати, купленої за 1000 доларів1 жовтня , 20:57
-
10 типових помилок при ремонті своїми руками: на що звернути увагу – поради дизайнерки30 вересня , 14:57