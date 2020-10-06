Дві найкрасивіші зали університету "Львівська політехніка" відкрили після кількох років реставрації. Як тепер виглядають розкішні старовинні інтер'єри та чи зможуть їх побачити львів'яни – дивіться у нашому матеріалі.

Тепер тут будуть проводити усі важливі заходи, повідомляє офіційний сайт Львівської політехніки.

Цікаво: Як виглядає "космічний" екоготель із глини й дерева в Україні



Оновлений інтер'єр виглядає вражаюче / Фото lpnu.ua

Відреставрували Актову залу та читальну залу старої бібліотеки.

Актову залу ремонтували майже 5 років. Тут оновили скульптури й малярські декорації.



Художні елементи теж довелося оновлювати / Фото lpnu.ua

Завдання було непростим – головному приміщенню університету хотіли повернути вигляд, який вона мала у часи засідань великого сенату.



Оновили чимало дерев'яних елементів / Фото lpnu.ua

У читальній залі зберегли унікальні меблі з 1878-1880 років. Цікаво, що студентська зала набагато розкішніша та більша за викладацьку.

Такі старовинні бібліотечні кімнати є ще тільки у двох європейських університетах. Обидві вони розташовані в Італії.

Величезний дубовий стіл для студентів створили на замовлення. Тут є обладнання для проведення конференцій.



Стіл створили на спеціальне замовлення / Фото lpnu.ua

На підлозі відтворили малюнок, що був тут у давні часи. А ще відреставрували шафи, над якими познущалися в радянську епоху – вони були пофарбовані олійною фарбою, заплямовані й розхитані.

Світильники за формою нагадують гасові лампи. Їх відтворили за старими фотографіями.



Унікальний дерев'яний декор був частково зіпсований в радянські часи / Фото lpnu.ua

Консультантом процесу реставрації став відомий реставратор зі США Юрій Янчишин.

Він двічі приїжджав за програмою Фулбрайта читати лекції для студентів-реставраторів. Майстерня пана Янчишина реставрувала меблі до Білого дому, провідних музеїв світу, — каже керівник проєкту з реставрації, професор Микола Бевз.

Окрім різних урочистостей для студентів, у залах проводитимуть і важливі для міста події.



У відреставрованих шафах будуть зберігати стародруки / Фото lpnu.ua

А ще тут буде проходити новий екскурсійний маршрут. Першим його побачать студенти, а згодом він стане туристичним.

Зверніть увагу: Скляні стіни на кнопках і живі дерева: українці створили дизайн сучасного центру в Китаї

Тож львів'яни й гості міста одержать змогу побачити розкішні зали на власні очі.

Відео відкриття оновлених приміщень дивіться тут:

Реставрація приміщень у Львівській політехніці є частиною програми з внесення будівель університету до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням