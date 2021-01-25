Велетенське око та мільйон книг: як виглядає бібліотека майбутнього в Китаї – фото інтер'єрів

5 поверхів, футуристичний дизайн, а також 1,2 мільйона книг – так виглядає сучасна бібліотека в Китаї. Найбільш вражаючим в інтер'єрі став центральний зал з великою білою сферою.

Бібліотеку майбутнього побудували в китайському місті Тяньцзінь. Про це повідомляє Novostroycity.

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Книжкові полиці плавно переходять у лінії стелі / Фото Novostroycity

Бібліотеку найменували "Око Біньхая" – на честь району міста, де вона розташована.

Приміщення має площу понад 33 тисячі квадратних метрів. Проєкт бібліотеки створив Тяньцзінський інститут міського планування і дизайну разом із голандською дизайнерською компанією MVRDV.

Проєкт вдалося реалізувати за 3 роки. П'ятиповерхова будівля може вміщувати 1,2 мільйона книг.



Масштаб цієї бібліотеки вражає відвідувачів / Фото Sputniknews

Основний простір бібліотеки виконали у вигляді великої зали з хвилеподібними полицями для книг. Від початкового задуму, що передбачав розміщення книг на верхніх полицях, довелося відмовитися – звідти їх неможливо дістати.



Бібліотека функціонує як публічний простір / Фото Novostroycity

Хвилі, на яких стоять книги, переходять в овальну стелю. У центрі простору стоїть гігантська куля, що символізує око.



Над білою кулею розмістили купол / Фото Sputniknews

"Око Біньхая" функціонує також як громадський простір, де можна проводити зустрічі й конференції. Тут є конференц-зали, лаунж-кімнати, місця для читання та спілкування.

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