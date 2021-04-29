Функціональний та яскравий: новий проєкт офісу у Києві від balbekbureau – фото інтер'єру

Офіс у самому серці Києва для Grammarly – компанії, яка випереджає час у всіх аспектах, розробила команда balbekbureau. Офіс розрахований на 128 робочих місць та дивує функціональними нестандартними рішеннями.

Основні вимоги до дизайну стосувалися гнучкості простору. Інтеграція високотехнологічних мультимедійних рішень, впровадження інтелектуальних технологій для систем освітлення, кондиціонування та зволоження, використання екологічно чистих матеріалів. Та тепла домашня атмосфера, яка створила б комфортне робоче середовище для команди Grammarly.

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Нова секція офісу розрахована на 128 робочих місць. Вона містить у собі сучасні конференц-зали, обладнані для проведення відеоконференцзв'язку з офісами компанії по всьому світу; приймальня, кухня і зона активності зі спортивним інвентарем та TRX; хол і амфітеатр на 30 місць; допоміжні приміщення (для прибирального та технічного персоналу), гардеробні та інші приміщення.

Планування офісу / Фото behance

Перфоровані панелі містять світлодіодну матрицю, яка імітує мерехтіння світлячків в лісі. У матрицю також можна запрограмувати інші теми.

Фанерні панелі з підсвічуванням, які підкреслюють вхід в офіс /Фото behance

Диван по периметру і сходовий марш роблять приміщення функціональним. Сходи починаються біля подіуму, який також можна використовувати для сидіння. Всі елементи підібрати в одному яскравому кольорі.

Яскрава вхідна зона в офіс /Фото behance

Сходи для доступу до подіуму виготовлені з масиву дерева і підсвічуються зсередини через щілини в деревині. Одна зі стін і стеля обладнані звукопоглинальними панелями Heradesign для створення комфортної звукоізоляції цієї зони.

Яскрава м'яка зона /Фото behance

Центральна частина офісу оформлена як ядро. Тут розташовані конференц-зали трьох різних розмірів (вміщають від 5 до 18 осіб), а також амфітеатр на 30 місць і основна транзитна зона до офісів.

Транзитна зона /Фото behance

Всі конференц-зали мають акустичні стінові панелі для звукопоглинання та обшиті тканиною. Панелі можуть бути частково відкритими, що дозволяє використовувати їхній зворотний бік, як дошку.

Конференц-зал /Фото behance

Конференц-зал /Фото behance

Амфітеатр розрахований на 30 осіб. Спинки сидінь складені в подіум. Коли сидіння відкриті, на них видно яскраво-помаранчева тканина, яка контрастує з ніжним кольором зовнішнього килима. Елемент подіуму містить висувний столик, який можна використовувати для настільних ігор. Амфітеатр обладнаний мультимедійними пристроями для конференц-зв'язку.

Амфітеатр /Фото behance

Робочі зони розраховані на групи від 24 до 30 осіб. Освітлення в офісах розділене на лавки (з'єднані столи), керовані датчиками руху і регульовані по інтенсивності. Для забезпечення комфортного мікроклімату для кожної робочої зони розроблена система адіабатичного зволоження. На кондиціонерах встановлені спеціальні вихрові дифузори, що не створюють спрямованого повітряного потоку. У зонах також є дивани, турніки, кулери для питної води, вішалки та дошки.

Робоча зона /Фото behance

Робоча зона /Фото behance

Робоча зона /Фото behance

Відпочинкова зона біля робочих місць /Фото behance

Відпочинкова зона біля робочих місць /Фото behance

Дитяча кімната /Фото behance

Вхід у спортивну зону /Фото behance

Тренувальний зал /Фото behance

Кухня /Фото behance

Кухня /Фото behance

Кухня /Фото behance

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Санвузол /Фото behance

Санвузол /Фото behance