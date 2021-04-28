Основні вимоги до дизайну стосувалися гнучкості простору. Інтеграція високотехнологічних мультимедійних рішень, впровадження інтелектуальних технологій для систем освітлення, кондиціонування та зволоження, використання екологічно чистих матеріалів. Та тепла домашня атмосфера, яка створила б комфортне робоче середовище для команди Grammarly.

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Нова секція офісу розрахована на 128 робочих місць. Вона містить у собі сучасні конференц-зали, обладнані для проведення відеоконференцзв'язку з офісами компанії по всьому світу; приймальня, кухня і зона активності зі спортивним інвентарем та TRX; хол і амфітеатр на 30 місць; допоміжні приміщення (для прибирального та технічного персоналу), гардеробні та інші приміщення.

Планування офісу / Фото behance

Перфоровані панелі містять світлодіодну матрицю, яка імітує мерехтіння світлячків в лісі. У матрицю також можна запрограмувати інші теми.

Фанерні панелі з підсвічуванням, які підкреслюють вхід в офіс /Фото behance

Диван по периметру і сходовий марш роблять приміщення функціональним. Сходи починаються біля подіуму, який також можна використовувати для сидіння. Всі елементи підібрати в одному яскравому кольорі.

Яскрава вхідна зона в офіс /Фото behance

Сходи для доступу до подіуму виготовлені з масиву дерева і підсвічуються зсередини через щілини в деревині. Одна зі стін і стеля обладнані звукопоглинальними панелями Heradesign для створення комфортної звукоізоляції цієї зони.

Яскрава м'яка зона /Фото behance

Центральна частина офісу оформлена як ядро. Тут розташовані конференц-зали трьох різних розмірів (вміщають від 5 до 18 осіб), а також амфітеатр на 30 місць і основна транзитна зона до офісів.

Транзитна зона /Фото behance

Всі конференц-зали мають акустичні стінові панелі для звукопоглинання та обшиті тканиною. Панелі можуть бути частково відкритими, що дозволяє використовувати їхній зворотний бік, як дошку.

Конференц-зал /Фото behance

Конференц-зал /Фото behance

Амфітеатр розрахований на 30 осіб. Спинки сидінь складені в подіум. Коли сидіння відкриті, на них видно яскраво-помаранчева тканина, яка контрастує з ніжним кольором зовнішнього килима. Елемент подіуму містить висувний столик, який можна використовувати для настільних ігор. Амфітеатр обладнаний мультимедійними пристроями для конференц-зв'язку.

Амфітеатр /Фото behance

Робочі зони розраховані на групи від 24 до 30 осіб. Освітлення в офісах розділене на лавки (з'єднані столи), керовані датчиками руху і регульовані по інтенсивності. Для забезпечення комфортного мікроклімату для кожної робочої зони розроблена система адіабатичного зволоження. На кондиціонерах встановлені спеціальні вихрові дифузори, що не створюють спрямованого повітряного потоку. У зонах також є дивани, турніки, кулери для питної води, вішалки та дошки.

Робоча зона /Фото behance

Робоча зона /Фото behance

Робоча зона /Фото behance

Відпочинкова зона біля робочих місць /Фото behance

Відпочинкова зона біля робочих місць /Фото behance

Дитяча кімната /Фото behance

Вхід у спортивну зону /Фото behance

Тренувальний зал /Фото behance

Кухня /Фото behance

Кухня /Фото behance

Кухня /Фото behance

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Санвузол /Фото behance

Санвузол /Фото behance