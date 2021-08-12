Функціональний та економічний затишок: крихітні будинки, які нікого не залишають байдужими

Крихітні хатини – це доступний та економічний спосіб комфортного житла. Вони дивують різноманіттям конструкцій, форм та розмірів.

Ідеальні крихітні будинки – це вибір унікального способу життя. У спорудах є все необхідне для сучасного ритму, їх легко перенести на нове місце, що робить невеликі житлові приміщення дуже ефективними.

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Для матері та доньки

Компанія Shaye of Shayes Tiny Homes спроєктувала ніжний та сучасний дім для молодої мами та дочки. Тут є дві спальні на верхньому поверсі та додаткова гостьова кімната. Дім наповнений зеленню, а на даху розкинули сад.

Дім розташований у Новій Зеландії / Фото Сontemporist

Віддалена хатина

Крихітний дім має власні комунікації та виготовлений з транспортного контейнера. Конструкція має одну кімнату та загальну площу майже 20 квадратних метрів.

Дім з транспортного контейнера / Фото Сontemporist

Кедрова хатина

Зручний та безтурботний дім має екстер’єр із кедра та декілька рівнів для проживання. Всередині будиночок нагадує фермерську хатину. Тут є дві спальні та відпочинкова зона.

Сучасний дизайн двосхилого будинку / Фото Сontemporist

Будинок з кипарисової сосни

Неймовірний дім розташований посеред природи Австралії. Екстер’єр конструкції прикрашений сосною. Особливістю проєкту є висувне ліжко просто неба. Всередині хатина має сучасний дизайн та всі зручності.

Затишний проєкт / Фото Сontemporist

Дім на колесах

Споруда розташована на сталевій рамі з колесами, тому його можна легко транспортувати до будь-якого місця. Негабаритні двері з'єднують палубу з вітальнею. Великі вікна пропускають багато сонячного світла. Поряд з вітальнею є кухня з дерев’яною стільницею та шкіряними тумбами.

У будинку є затишна повнорозмірна ванна кімната / Фото Сontemporist

Чарівний дім із розумним дизайном

На 20 квадратних метрах вдалося розмістити кухню, вітальню, музичну студію, яка поєднана з офісом, ліжко і ванну кімнату. Вікна наповнюють інтер’єр великою кількістю світла і допомагають зробити простір більшим.У будинку використані принципи розумного дизайну. Наприклад, на кухні кришка приховує варильну поверхню та надає додатковий простір для стільниці.

Ліжко у будинку заховано під музичною студією / Фото Сontemporist

Крихітний будинок із сучасним інтер’єром

У домі вбудована система фільтрації, що дозволяє збирати дощову воду для використання у душі чи на кухні. Споруда обладнана сонячними панелями, що дозволяє будинку бути самодостатнім. Всередині дім має сучасний інтер’єр зі спальнею на горищі.

Хатина обладнана невеликою критою палубою / Фото Сontemporist

Дім з унікальним дизайном

Будиночок має вигнутий дизайн та гофрований зовнішній вигляд із білою обробкою. Споруда розташована у центральній частині високогір’я Гватемали. Тут є відкрита спальня, ванна кімната, кухня та невелика зона вітальні з диваном, який одночасно служить ліжком.

Затишно та комфортно / Фото Сontemporist