Старі будинки, що мають власний Instagram: красива добірка
У соціальних мережах бувають акаунти не тільки людей, а й старовинних будинків. Як на них підписатися – дізнавайтеся у нашому матеріалі.
Про красиві старі будівлі, що чудово збереглися, повідомляє The Spruce.
В Україні: Маленька квартира у старовинному домі: фото інтер'єру зі Львова
Blake hill house
Красивий будинок з вінтажними сходами й великою кількістю вікон. Власники розповідають про життя своєї родини у цьому будинку.
Вінтажні сходи в будинку / Фото instagram.com/blakehillhouse_
Amyleigh_1902victorian
Цей дім у США можна сміливо назвати "геловінським". Власники придумують для нього чимало різного неймовірного декору. А ще – показують своїх собак і розповідають про те, як їм живеться у вікторіанському маєтку.
Власники полюбляють декорувати дім / Фото instagram.com/amyleigh_1902victorian
Little miss farmhouse
Гламурна американська родина, що мешкає на старій фермі. У цьому акаунті – діти, кумедні домашні тварини та ідеальні заміські інтер'єри.
В інтер'єрі все зроблено дуже стильно / Фото instagram.com/littlemissfarmhouse
Park and division
Будинок, що неначе зійшов кадрів фільму про вікторіанську епоху. Родина потроху реставрує помешкання. Фанати старовинного особняка можуть допомогти у цьому грошима на спеціальному сайті.
Геловінські прикраси на старовинному будинку / Фото instagram.com/parkanddivision
Довершено: 5 кухонь з усього світу, що вражають своїм дизайном
The grit and polish
Будинок зі стильним дизайном, оточений чудовим садом. У ньому мешкає родина, що любить мандрувати та власноруч реставрувати своє помешкання.
Затишний інтер'єр спальні / Фото instagram.com/thegritandpolish
Поділитися новиною