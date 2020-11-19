У соціальних мережах бувають акаунти не тільки людей, а й старовинних будинків. Як на них підписатися – дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Про красиві старі будівлі, що чудово збереглися, повідомляє The Spruce.

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Blake hill house

Красивий будинок з вінтажними сходами й великою кількістю вікон. Власники розповідають про життя своєї родини у цьому будинку.



Вінтажні сходи в будинку / Фото instagram.com/blakehillhouse_

Amyleigh_1902victorian

Цей дім у США можна сміливо назвати "геловінським". Власники придумують для нього чимало різного неймовірного декору. А ще – показують своїх собак і розповідають про те, як їм живеться у вікторіанському маєтку.



Власники полюбляють декорувати дім / Фото instagram.com/amyleigh_1902victorian

Little miss farmhouse

Гламурна американська родина, що мешкає на старій фермі. У цьому акаунті – діти, кумедні домашні тварини та ідеальні заміські інтер'єри.



В інтер'єрі все зроблено дуже стильно / Фото instagram.com/littlemissfarmhouse

Park and division

Будинок, що неначе зійшов кадрів фільму про вікторіанську епоху. Родина потроху реставрує помешкання. Фанати старовинного особняка можуть допомогти у цьому грошима на спеціальному сайті.



Геловінські прикраси на старовинному будинку / Фото instagram.com/parkanddivision

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The grit and polish

Будинок зі стильним дизайном, оточений чудовим садом. У ньому мешкає родина, що любить мандрувати та власноруч реставрувати своє помешкання.



Затишний інтер'єр спальні / Фото instagram.com/thegritandpolish