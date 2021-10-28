Дивовижна черепаха: як виглядає унікальний проєкт, який розташований посеред ставка
Джерело:contemporist
У Таїланді спроєктували унікальний комплекс – будиночки для відпочинку у формі черепахи. Окрім казкової форми проєкт має незвичне розташування – посеред дикого ставка.
Особливий простір звела архітектурна студія Dersyn Studio Co, яка спеціалізується на екологічних проєктах. У комплексі облаштували комфортну кухню, міні кафе, а також житлові зони для сімейного відпочинку.
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Для покрівельного матеріалу використовували черепицю. Саме вона допомогла створити поверхню, схожу на панцир черепахи.
Місцевий бамбук був обраний як матеріал для сайдингу. Свою роль зіграла його здатність згинатися та легкість роботи, яка не потребує використання важкої техніки.
У дизайні будиночка також реалізований будівельний матеріал місцевого ремісника, який називається Пун-Тум, саме він забезпечує стійку температуру.