Особливий простір звела архітектурна студія Dersyn Studio Co, яка спеціалізується на екологічних проєктах. У комплексі облаштували комфортну кухню, міні кафе, а також житлові зони для сімейного відпочинку.

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Для покрівельного матеріалу використовували черепицю. Саме вона допомогла створити поверхню, схожу на панцир черепахи.

Казкове місце / Фото contemporist

Місцевий бамбук був обраний як матеріал для сайдингу. Свою роль зіграла його здатність згинатися та легкість роботи, яка не потребує використання важкої техніки.

Чудовий простір / Фото contemporist

У дизайні будиночка також реалізований будівельний матеріал місцевого ремісника, який називається Пун-Тум, саме він забезпечує стійку температуру.

Неймовірний дизайн / Фото contemporist