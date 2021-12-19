Студія Aldana Sánchez представила проєкт зручного та функціонального будинку для приватного життя. Дім не потребує великих інвестицій та площ.

Цікаво Просякнутий природою: варіант затишного будинку для будь-якого міста світу

Будинок має площу лише 229 квадратних метрів, але завдяки особливій геометрії готовий покрити усі необхідні потреби мешканців. Його функціональність забезпечує поєднання різноманітних форм.

Просто та затишно / Фото Archdaily

Поділ просторів та відкриті поєднання кімнат гарантують прекрасну біокліматику архітектури. Компактний дизайн будинку розрахований таким чином, щоб не перевантажувати інтер'єр та не створювати відчуття скутості.

Відкритий та затишний дім / Фото Archdaily

Мінімалізм та раціональність – головна композиційна мова дизайну. Результат – чудовий затишний дім, який подарує мешканцям комфорт та натхнення.