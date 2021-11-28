Фокус на певному елементі – це концепція, яка дозволяє легко створити вдалий інтер'єр. Зазвичай старатися для фокусу не потрібно – він вже є у вашому проєкті. Якщо ж ні – вам варто подумати над тим, що стане центральною фігурою вашого інтер'єру.

Читайте також Проводжаємо тренди 2021 року: чи змінила пандемія сучасний дизайн інтер’єру

Камін

Напевно, це рішення найбільш вдало підходить для приватних юудинків. Разом з тим, модним рішенням є електричний камін, який теж чудово справляється із завданням творення особливої атмосфери.

Кабінет та вітальня – чудова локація для того, щоб зробити камін фокусним елементом.

Камін зробить розкішним будь-який інтер'єр / Фото Unsplash

Еркер

Якщо планування вашого помешкання може похизуватися еркерами – це чудова опція для того, щоб творити дизайн навколо цього простору.

Великі вікна спростять вибір дизайну стін та подарують багато сонячного світла. Головним завданням буде створити такий простір, в якому ці переваги не втратяться.

Мистецька робота

Напевно, найбільш популярне рішення для надання інтер'єру індивідуальності. Картина на стіні або інший художній елемент дуже промовисто може розповісти про смак та характер мешканців.

Якщо ви вирішите робити фокус на ці елементи, пам'ятайте, що в такому разі вам потрібно підкреслити їх додатковим освітленням та забезпечити можливість довго насолоджуватися мистецьким творінням.