Флораріум був вигаданий ще у 30-х роках XVIII століття лікарем і натуралістом Натаніелем Уордом. Тоді ж він мав назву "ящик Уорда". Цікаво, що й у сучасному світі рослинні тераріуми прикрашають помешкання багатьох людей. Про те, які рослини краще використовувати та чому флораріуми досі популярні – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала для вас цікаві ідеї, як організувати домашній флораріум, щоб він пасував до вашого інтер'єру.

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Які рослини краще поєднувати

Для того, щоб жителі флораріуму почували себе комфортно, необхідно обирати рослини з однаковими вимогами до умов утримання.

Флораріуми з сукулентами

Сукуленти – невибагливі рослинки, які потребують помірного поливу. Вони мають товстенькі соковиті стебла чи листки. До них відносяться: кактуси, красули, хавортії, літопси й еоніум.

Вологолюбні рослини

Інший вид рослин – це більш вологолюбні, які не переносять засуху. Види: рослини-хижаки, лілея, фіттонія, папороті, пеперомія, криптантус, епісція. Флораріуми з ними дуже яскраві та насичені.

Чи складно за ними доглядати?

Догляд залежить від типу обраних вами рослин. Найпростіші у догляді – це флораріуми зі сукулентами. Якщо ж рослинний тераріум з ними можна поливати 1 раз на місяць, то вологолюбні рослини потребують щоденного поливу. Крім того, їм потрібно хороше освітлення.

Мінісад у флораріумі: плюси

Унікальність. Можна створити власну композицію, яка буде неповторною.

Можна створити власну композицію, яка буде неповторною. Компактність. Зазвичай флораріуми невеликі за розміром.

Зазвичай флораріуми невеликі за розміром. Бюджетність у період експлуатації.

Естетичність. Флораріуми можуть бути дуже різної форми: від кола до квадрата та інших різних геометричних фігур.

Флораріуми можуть бути дуже різної форми: від кола до квадрата та інших різних геометричних фігур. Поліпшення настрою.

Ідеї для декору

Домашня пустеля

Дуже невибагливий рослинний тераріум, який підійде тим, хто не має багато часу, щоб доглядати за рослинами. Для такої композиції підійдуть сукуленти:

агава;

кактус;

алое.

Ці рослини здатні накопичувати вологу і добре підходять для посушливої місцевості.

Для ґрунту використовують пісок, землю, які задекоровані керамічною крихтою та маленькими камінцями.



Кактуси у піску та декоративне каміння – ідеально пасуватимуть до такого флораріуму / Фото roomester

Гори

У цій композиції найголовніше – це високогірний краєвид. Мешканців такого флораріуму умовно поділяють на 2 типи: рослини лісового підгір'я і зелень скелястих напівпустельних плато. Флораріум "гори" не потребує особливого догляду, достатньо підтримувати потрібну температуру та додавати вологи в міру її випаровування.

Для декору такого флораріуму використовуйте камені з гострими краями, сколами, неправильної форми.

До речі, найгарніші такі композиції виглядають у прямокутних акваріумах або у завуженій ємності.



Композиція "гори" / Фото roomester

Ліс у домашніх умовах

Така композиція може імітувати вологий листяний ліс тропічних регіонів, прибережних або багатоярусні ліси. Основа – це зелень і не обов'язково шукати екзотичні рослини.

Але такі рослині необхідно щодня обприскувати з пульверизатора.



Домашній ліс потребує постійного зволоження / Фото roomester

Флораріуми в інтер'єрі: ідеї

Рослинні тераріуми – це універсальний декор, який пасуватиме до будь-якого стилю, якщо обрати правильну ємність.



Незвичайні ємності для флораріума / Фото pinterest



Багатоярусний флораріум / Фото pinterest



Флораріуми у прямокутних ємностях пасуватимуть до будь-якого інтер'єру / Фото pinterest



Флораріуми на спеціальних підставках гармонійно виглядатимуть у вітальні / Фото pinterest



Підвісні флораріуми / Фото pinterest