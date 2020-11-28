Флораріум в інтер'єрі: як гармонійно поєднати рослини
Флораріум був вигаданий ще у 30-х роках XVIII століття лікарем і натуралістом Натаніелем Уордом. Тоді ж він мав назву "ящик Уорда". Цікаво, що й у сучасному світі рослинні тераріуми прикрашають помешкання багатьох людей. Про те, які рослини краще використовувати та чому флораріуми досі популярні – читайте в нашому матеріалі.
Редакція 24 каналу зібрала для вас цікаві ідеї, як організувати домашній флораріум, щоб він пасував до вашого інтер'єру.
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Які рослини краще поєднувати
Для того, щоб жителі флораріуму почували себе комфортно, необхідно обирати рослини з однаковими вимогами до умов утримання.
Флораріуми з сукулентами
Сукуленти – невибагливі рослинки, які потребують помірного поливу. Вони мають товстенькі соковиті стебла чи листки. До них відносяться: кактуси, красули, хавортії, літопси й еоніум.
Вологолюбні рослини
Інший вид рослин – це більш вологолюбні, які не переносять засуху. Види: рослини-хижаки, лілея, фіттонія, папороті, пеперомія, криптантус, епісція. Флораріуми з ними дуже яскраві та насичені.
Чи складно за ними доглядати?
Догляд залежить від типу обраних вами рослин. Найпростіші у догляді – це флораріуми зі сукулентами. Якщо ж рослинний тераріум з ними можна поливати 1 раз на місяць, то вологолюбні рослини потребують щоденного поливу. Крім того, їм потрібно хороше освітлення.
Мінісад у флораріумі: плюси
- Унікальність. Можна створити власну композицію, яка буде неповторною.
- Компактність. Зазвичай флораріуми невеликі за розміром.
- Бюджетність у період експлуатації.
- Естетичність. Флораріуми можуть бути дуже різної форми: від кола до квадрата та інших різних геометричних фігур.
- Поліпшення настрою.
Ідеї для декору
Домашня пустеля
Дуже невибагливий рослинний тераріум, який підійде тим, хто не має багато часу, щоб доглядати за рослинами. Для такої композиції підійдуть сукуленти:
- агава;
- кактус;
- алое.
Ці рослини здатні накопичувати вологу і добре підходять для посушливої місцевості.
Для ґрунту використовують пісок, землю, які задекоровані керамічною крихтою та маленькими камінцями.
Кактуси у піску та декоративне каміння – ідеально пасуватимуть до такого флораріуму / Фото roomester
Гори
У цій композиції найголовніше – це високогірний краєвид. Мешканців такого флораріуму умовно поділяють на 2 типи: рослини лісового підгір'я і зелень скелястих напівпустельних плато. Флораріум "гори" не потребує особливого догляду, достатньо підтримувати потрібну температуру та додавати вологи в міру її випаровування.
Для декору такого флораріуму використовуйте камені з гострими краями, сколами, неправильної форми.
До речі, найгарніші такі композиції виглядають у прямокутних акваріумах або у завуженій ємності.
Композиція "гори" / Фото roomester
Ліс у домашніх умовах
Така композиція може імітувати вологий листяний ліс тропічних регіонів, прибережних або багатоярусні ліси. Основа – це зелень і не обов'язково шукати екзотичні рослини.
Але такі рослині необхідно щодня обприскувати з пульверизатора.
Домашній ліс потребує постійного зволоження / Фото roomester
Флораріуми в інтер'єрі: ідеї
Рослинні тераріуми – це універсальний декор, який пасуватиме до будь-якого стилю, якщо обрати правильну ємність.
Незвичайні ємності для флораріума / Фото pinterest
Багатоярусний флораріум / Фото pinterest
Флораріуми у прямокутних ємностях пасуватимуть до будь-якого інтер'єру / Фото pinterest
Флораріуми на спеціальних підставках гармонійно виглядатимуть у вітальні / Фото pinterest
Підвісні флораріуми / Фото pinterest
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