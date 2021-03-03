Не платити за опалення: у Фінляндії почали зводити будинки майбутнього

У Фінляндії будують помешкання, які здатні забезпечити мешканців електроенергією та теплом. Їх називають "будинками нульової енергії".

Не платити за опалення й світло – звучить як недосяжна мрія. Однак мешканці деяких сучасних фінських будинків можуть це собі дозволити. У Фінляндії почали з'являтися будинки, які забезпечують своїх мешканців безкоштовною електроенергією.

Вражає 60 стільців за 3 дні: шалений експеримент від британського дизайнера



На дахах енергоефективних будинків розміщують сонячні панелі / Фото Novate

Ці технології вже пройшли випробування часом і поступово будуть виходити на ринок. В "будинках нульової енергії" встановлюють спеціальне обладнання, що максимально використовує енергію вітру, сонця і тепло землі.

Такі технології вже активно використовують при будівництві приватних будинків. Однак у багатоквартирних помешканнях вони ще не стали популярними.



Зовні будівлі вкривають теплоізоляційними матеріалами / Фото Novate

Реалізацію проєкту будинків-електростанцій у Фінляндії почали ще 10 років тому. Перший енергоефективний дім побудували в Куопіо, що на березі озера Каллавеси. Ним став студентський гуртожиток на 47 квартир.

Будинок під назвою Luukku виробляє електроенергію за допомогою сонячних панелей. А для підтримки сталої температури у квартирах використовують силу води – тут встановлена геотермальна система опалення.



Приклад технологій будівництва / Фото Novate

Перший "будинок нульової енергії" спроєктували студенти з архітектурного факультету університету Aalto.

Чималу увагу прийшлося приділити зовнішній оболонці будівлі. Потрібно було зробити втрату тепла мінімальною. Це непросто в умовах суворого клімату Фінляндії. При будівництві використали особливо міцні теплоізолювальні елементи. А щоб тепло не виходило назовні – тут зробили безрамні склопакети, що вбудовані в стіни. На даху розмістили сонячні панелі.

Другим енергоефективним будинком став дім для людей літнього віку поблизу Гельсінкі. Його зробили досконалішим за попередній варіант. Ця будівля максимально економить тепло та електроенергію.



Такі будівлі досить складно створювати в умовах суворого клімату / Фото Novate

Вам сподобається Хата-мазанка: дім українського архітектора переміг на міжнародному конкурсі

Дім-електростанція виробляє стільки електроенергії, що в літні місяці її можна навіть продавати. Взимку дохід від продажу дозволяє докупити ті кіловати, яких не вистачає. Звідси й назва "дім нульової енергії".