Філософія скандинавського стилю: корисні поради декоратора

Скандинавський стиль, який зародився в суворих північних країнах і поступово "захопив" увесь світ, надовго залишиться одним із головних трендів дизайну. Про нього вже багато сказано, але практично усі розповідаються про одне і те ж. Ми ж своєю чергою покажемо наскільки він багатогранний.

Згадка про скандинавський стиль навіює одні й ті ж асоціації: сірі дивани, картини й постери, плитку "кабанчик". Але за цими кліше стоїть ціла філософія.

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Населення сучасного світу все частіше обирає простоту, відмову від зайвого, практичність, затишок, прагнення до натуральності та єднання з природою. Саме ці постулати й зародилися в північних країнах з суровим кліматом.

Філософія скандинавського стилю: 7 принципів



Класичний скандинавський стиль / Фото Pinterest

Практичність, відмова від зайвого. Використання деревини. Натуральні матеріали. Багато природного світла. Світлі кольори, припустимо використовувати яскраві вкраплення. Лаконічні та функціональні меблі. Прагнення до мінімалізму.

Зараз скандинавський стиль межує з лофтом, кантрі та інтер'єром, оформленим в східному стилі. Через це серед професійних дизайнерів та декораторів з'явився чіткий поділ на підтипи: лагом, хюґе, джапанді. Кожен з них залишиться серед провідних стилів ще впродовж не одного десятка років, тож придивіться до них уважніше.

Лагом



Лагом в інтер'єрі: особливості стилю / Фото Pinterest

Це "найчистіша" версія скандинавського стилю, яка відрізняється помірністю та відмовою від всього зайвого. В пріоритеті – практичність та комфорт. Замість декору тут будуть функціональні підставки з дерева, а картини замінять живі рослини.

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Хюґе



Як облаштувати квартиру в стилі хюґе / Фото Pinterest

Цей підстиль характеризується максимальним комфортом та затишком. Світлі тони, багато текстилю та велика кількість декору – свічок, подушок, пледів, кераміки, дають максимальне відчуття м'якості та добробуту.

Джапанді



Джапанді об'єднує два трендові стилі / Фото Pinterest

Це суміш скандинавського та японського стилів. Простота тут поєднується зі свідомим споживанням та екологічністю. Східні традиції низьких меблів, відкриті "сирі" текстури, світлі тони та велика кількість рослин роблять джапанді одним із найбільш затребуваних стилів нашого часу.