Квартиру з розумними меблями обладнали для сім’ї в Гонконзі. Тут все потрібне заховане в підлогу та дістається за допомогою голосових команд.

Двокімнатний дім перетворили на квартиру з чотирма спальнями, повідомляє Dezeen.

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Коли меблі сховані, кімната стає просторою / Фото Dezeen

Особливістю помешкання є меблі, що ховаються в підлогу. Такий дім називають Smart Zendo.

Проєкт увійшов до шорт-листа премії Dezeen Awards 2020 у категорії "Маленький інтер'єр року".



Стіл для чайних церемоній можна дістати з підлоги / Фото Dezeen

Ідею реалізувала студія Sim-Plex. У домі мешкає сімейна пара з сином. Оскільки подружжя весь час перебуває в поїздках, тут також часто живе бабуся.

Будинок площею 150 квадратних метрів має нагадувати родині про їх старий дім на Тайвані. Для того, аби милуватися краєвидами, в новому житлі зробили великі вікна.



Для дитячих іграшок є схованка в підлозі / Фото Dezeen

Кольори обрали нейтральні: тут бліда дерев'яна підлога й шафи з кленового дерева. Це створює спокійну атмосферу.

У вітальні в підлогу вмонтували сховище для дитячих іграшок й інших побутових предметів. Також тут є вбудовані столик і лавка, на яких можна насолоджуватися чайними церемоніями. Усе керується голосом.

Розумний будинок покликаний спрощувати життя мешканцям. Технологію використали скрізь в будинку, однак намагалися зробити це непомітно.



Візуалізація використання меблів-трансформерів / Фото Dezeen

З її допомогою можна не тільки підіймати речі з підлоги, а й увімкнути світло, відкрити штори, заблокувати або розблокувати двері.

Крім сучасних рішень, в дизайні також простежується традиційна доктрина фен-шуй. Власник будинку активно практикує фен-шуй, тому зорієнтував на нього свій житловий простір.



Усе в помешканні – нейтральних відтінків / Фото Dezeen

Кухню в будинку з'єднали з вітальнею, щоб вивільнити простір для додаткової кімнати. Тут живе бабуся, коли приїжджає доглядати за сином.



Дитяче ліжко використовують як сидіння / Фото Dezeen

У дитячій кімнаті меблі також виконують багато функцій. Ліжко в формі платформи також є стільцем для сидіння за робочим столом.

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У спальні є прихований столик для макіяжу. Ванну кімнату оздобили мармуровими кахлями на зразок готелю.



Родина мешкає серед чудових краєвидів / Фото Dezeen

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