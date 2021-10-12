У лісі французького муніципалітету Меревіль команда Quinze Architecture створила дивовижний будинок, який огортає затишком та спокоєм. Він оточений лісом, що створює природній бар'єр від світу.

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Сховок від світу у лісі / Фото Archdaily

У такому середовищі не могло бути жодних розмов про вибір матеріалу – лише дерево стало б частиною неймовірного простору. Окрім того, воно додає будинку площею 150 квадратних метрів об'ємності.

Проєкт мрії / Фото Archdaily

Великі вікна, які орієнтовані на південь, забезпечують дому велику кількість денного світла. Окрім того, неможливо було б відмовитися від чарівних краєвидів, які дарує місцевість.

Цей дім – втілення мрії про затишний дім у лісі, в якому кожна мить життя буде яскравою та незабутньою.