Сьогодні в дизайні існує чимало сміливих рішень. Фанеру вважали придатною виключно для чорнового оздоблення ще кілька років тому. Однак тренди змінюються і зараз її нерідко можна побачити в інтер'єрі стильних помешкань.

Як зробити красивий інтер’єр за допомогою фанери, розповідає Дизайн 24.

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Фанера дозволяє реалізовувати будь-які ідеї / Фото Designerdreamhomes

Ще кілька років тому залишати неоздоблену фанеру в помешканні вважалося несмаком. У цьому вбачали щось дуже дешеве й радянське, мовляв, не вистачило коштів на ремонт.

Однак сьогодні оздоблення фанерою стає модним трендом. Пояснюємо, як можна цікаво використати цей матеріал у дизайні.



Стильний і строгий дизайн вітальні / Фото m-strana

Чим фанера відрізняється від ДСП? Її виготовляють з дерев'яного шпону – тонких листів цільного дерева. Тому фанера не кришиться й легко витримує навантаження. Натомість ДСП роблять з дерев'яної стружки.

Фанерою оздоблюють стіни, підлогу і навіть стелю. З неї виготовляють меблі, зокрема, шафи. Матеріал є досить гнучким і міцним, а тому дозволяє створити цікаві форми на будь-який смак.

Оздоблення підлоги



Помешкання в стилі лофт / Фото m-strana

Раніше фанеру використовували тільки як фундамент для паркету або ламінату. Зараз же її можна залишити відкритою. Фанеру можна монтувати на бетонну стяжку.

Таку підлогу можна фарбувати або лакувати. Дехто комбінує фанеру різних відтінків, щоб імітувати паркет.

Фанерні стіни



Сучасний інтер'єр заміського будинку / Фото m-strana

Виглядають несподівано стильно. Найкраще – підбирати листи, що ідеально підходять до висоти стін. Також можна розташувати листи "мозаїкою".

Найчастіше фанерою оздоблюють стіни в стилі лофт. Це надає інтер'єру певної художньої "незавершеності".

Фанера на стелі



Фанерою можна оздобити буквально все / Фото m-strana

Добре пасує до екологічного стилю. Тут часто використовують ламіновану або шліфовану фанеру.

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Перегородки з фанери



Перегородка незвичної форми / Фото m-strana

Універсальне рішення для простого перепланування й розділення простору. Фанера не створює достатньої шумоізоляції, однак стіни з неї подарують відчуття приватності.

Шафи з фанери



Такі меблі можна зробити самостійно / Фото obustroeno.com

Тут можна реалізовувати все, чого прагне фантазія. Фанерні шафи просто зробити власноруч.

Єдиний недолік фанери – вона може бути токсичною через клей, що є у її складі.

Безпечною для здоров’я є фанера класу Е1 – у ній низький вміст формальдегідів. Також існує фанера зовсім без токсичних домішок: класів ФБА і ФК – шукайте саме її на ринку.