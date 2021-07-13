Фахівці назвали переваги та недоліки декоративної штукатурки

Makhno Studio розповіли, як створити ефект "глиняних стін". Якщо ви ще досі задумуєтеся чи варто використовувати таке покриття для ваших стін та стелі, то ця стаття саме для вас.

Сьогодні глиняні стіни можна створити двома способами. Перший – нанесення спеціальної суміші зі справжньою глиною. Другий – декоративна штукатурка, в складі якої глини немає, – про неї і розповімо у цьому матеріалі.

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Декоративна штукатурка – це цементно-піщаний розчин в який додаються різні домішки для надання об'єму. У кожного майстра свої секрети суміші та нанесення покриття на стіну. Які є очевидні переваги та нюанси такого оздоблення?

Плюси

Зовнішній вигляд – незвичайно та автентично.

Імітація будь-якої структури: каменю, мармуру чи поверхні Марсу.

Зносостійкість – їй не страшні домашні улюбленці й час, років 20 вам точно прослужить.

Практичність – легко миється.

Фактурна штукатурка зможе приховати нерівність стін.

Мінуси

Складність нанесення — для роботи потрібен справжній майстер, який розуміється саме на цій техніці (навіть не думайте робити це самостійно).

Ціна — у порівнянні з глиною та навіть звичайним фарбуванням, штукатурка буде значно дорожчою.

Маленькі діти можуть поранитися випуклостями фактурного покриття.

Декоративна штукатурка з імітацією глини / Фото інстаграм Makhno Studio

Декоративна штукатурка з імітацією оксамиту / Фото інстаграм antonov.design

Декоративна штукатурка з підсвіткою / Фото behance Makhno Studio

Обирати, звичайно, вам, але дизайнери рекомендують цей вид покриття.