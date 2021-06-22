Попри візуальну мінімалістичність, для будинку використані кам'яні плити, підвісні сходи зі сталі й дерева, опірні конструкції виготовлені з металу, а центральним елементом стали бетон і скло. Крім того, в проєкті є багато мармуру, а для будівництва каміна архітектори обрали онікс.

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Сталий розвиток



Ландшафт створює враження, що дім тримається на воді / Фото Amazing Architecture



Для будівництва використовувалася велика кількість унікальних матеріалів / Фото Amazing Architecture



У домі поєднано східні та західні архітектурні традиції / Фото Amazing Architecture

Дизайн будинку об'єднує базові стратегії енергоощадного будівництва:

Встановлена система розсувних дверей, яка дозволяє відкривати будинок для вентиляції та пасивного охолодження в теплу пору року.

Дерев'яні екрани, розташовані на східному та південному фасадах забезпечують краще проникнення сонячних променів взимку та забезпечують затінок в літні місяці.

Вертикальні бетонні перегородки теж враховують кут сонячних променів влітку.

Бетонна стіна західного фасаду допомагає стабілізувати температуру в приміщенні.

Повністю автоматизована система розумного будинку дозволяє точно контролювати світло, системи опалення та охолодження.

Дерев'яні рами



Дерево стало основою дому / Фото Amazing Architecture



Дерев'яні елементи використані як в екстер'єрі, так і в інтер'єрі / Фото Amazing Architecture

Дерев'яні рами були спроєктовані спеціально для цього проєкту. Західний каркас висотою понад 9 метрів та південний та східний – 6 метрів.

Спеціальний бетон



В оформленні було використано східні мотиви / Фото Amazing Architecture



Бетонна суміш розроблялася спеціально для проєкту / Фото Amazing Architecture

Для зведення плавучого дому використовувалася абсолютно унікальна бетонна суміш, розроблена спеціально для цього проєкту.



У інтер'єрі домінують мармурові деталі / Фото Amazing Architecture



Головною родзинкою дому став камін / Фото Amazing Architecture