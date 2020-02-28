У Києві з 26 лютого відбувається головна подія в сфері дизайну, меблів і предметів інтер'єру.

Мова йде про Міжнародний меблевий форум. Щорічно KIFF збирає лідерів галузей з України та інших країн. На виставці представлені всі сегменти: предмети декору та інтер'єру, текстиль, кераміка, меблі, а також електричні каміни.

KIFF 2020 проходить за адресою: м.Київ, Броварський проспект, 15, у Міжнародному виставковому центрі.

Офіційний представник електрокамінів Dimplex в Україні вже не перший рік бере участь в меблевому форумі KIFF. 2020 рік не став винятком.

На стенді представлені як новинки, так і популярні моделі електрокамінів. Особливий інтерес і, навіть, здивування викликав електрокамін Dimplex Cassette 1000, а популярність цієї моделі зростає з кожним роком.

Оскільки цей камін ідеально вписується в інтер'єр, а в його проєкті передбачався біокамин. Але на відміну від біокаміна, Cassette 1000 повністю пожежобезпечний і не вимагає палива. Візуалізація вогню створюється в ньому завдяки водяній парі, а можливість підключення до водопроводу вирішує питання з постійним контролем наявності води в баку.

Також було презентовано конкурс для дизайнерів і архітекторів "КРАЩИЙ ПРОЄКТ з електрокаміном DIMPLEX".

Головний приз, який чекає переможця конкурсу – поїздка до Європи навесні 2021 року. Для участі в конкурсі потрібно просто пройти онлайн реєстрацію та надіслати свої проєкти з електричним каміном Dimplex.

Пройти реєстрацію та дізнатись детальніше про конкурс можна за посиланням.

З величезним асортиментом електрокамінів ви зможете ознайомитись в наших шоурумах або на фірмових сайтах Dimplex-kaminy.com.ua, Royal-Flame.com.ua. Подивитися і протестувати можете в шоурумі за адресою вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Отримати детальну консультацію можна за телефоном (050) 5001737 або (097) 5001737. Дізнайся першим про новинки продукції Dimplex – підпишись на сторінку instagram.