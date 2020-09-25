Електрокаміни в інтер'єрі – тренд останніх кількох років. Це корисний і стильний девайс, який легко використовується як у квартирах, так і в будинках.

Як розмістити електрокамін у невеликому приміщенні, ексклюзивно 24 каналу розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal.

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Електрокаміни – моя окрема любов. А люблю я їх за те, що у маленьких приміщеннях можна створити за допомогою них особливий затишок і тепло, – розповіла Alexandra Crystal.

Вона також перерахувала переваги електрокамінів:

добре обігріває приміщення

можна зробити як мобільним, так і вбудованим

пожежна безпека

простота установки

демократична ціна і мінімум споживаної енергії

натуральна імітація горіння.

Alexandra Crystal / Фото Instagram

"Я часто використовую у своїх проєктах електрокаміни, так як у міських квартирах часто неможливо встановити звичайний камін. Покажу вам, наскільки це практично і красиво!" – додала Alexandra Crystal.

У цьому проєкті використано електрокамін мінімального розміру. Це ще одна перевага електрокамінів – вони бувають різних розмірів (від малих до великих). На цій стіні електрокамін і вертикальна стіна з колод добре зіграли декоративну роль і також додали функціональності простору. Це дуже хороший метод, якщо вам набрид звичний настінний декор.

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Також добре виглядає електрокамін, вбудований в стіну, він – як би невід'ємна частина композиції, продовження зони ТБ. Такий прийом можна використовувати у будь-якому куточку квартири.

Електрокамін у вітальні додає особливої атмосфери. Це місце, де збирається вся родина вечорами з гарячим кухликом чаю посидіти біля домашнього вогнища, тому якщо хочеться зробити теплу, затишну атмосферу, сміливо можна використовувати електрокамін.

У спальній кімнаті електрокамін може створити більш романтичну обстановку і розслабляючий ефект. Язики полум'я і аромат димки допоможуть відпочити після важкого дня. Не варто забувати, що таке задоволення не займе багато місця.

Також хорошим рішенням є електрокамін, встановлений у лоджії. Це місце надалі можна використовувати як зону відпочинку, а також для читання книг або роботи.

Двосторонній камін можна використовувати як кордон між різними функціональними зонами. Також у нього буває різна окантовка, що дозволить підібрати модель під будь-який інтер'єр.

"Як дизайнерка інтер'єру з досвідом, я можу сміливо рекомендувати електрокаміни для маленьких приміщень у тому числі. Це не лише практично, але і стильно!" – резюмувала Alexandra Crystal.

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