Популярність електрокамінів як предмета декору зростає з кожним роком, а разом з попитом росте і пропозиція.

Раніше електрокамін як продукт був представлений тільки одним преміум виробником – ірландською компанією Dimplex, а з ростом популярності електрокамінів з'явився попит і на бюджетні моделі. Зараз на ринку електрокамінів представлений ряд бюджетних марок камінів. Перше місце за ціною і якістю серед них по праву займають електрокаміни ТМ Royal Flame. Широкий модельний ряд і діапазон цін допоможе вирішити питання вибору електрокаміна під будь-який дизайн та бюджет.

Оновлена ​​лінійка класичних електрокамінів серії Goodfire



На фото електрокамін Royal Goodfire 26 LED, (ШхВхГ) мм: 702x510x225 детальніше про камін можна дізнатись на сайті royal-flame.com.ua.

Завдяки величезній популярності багатофункціональної моделі Royal Goodfire 26 LED і Royal Goodfire EF33, в третьому кварталі 2020 року серія Goodfire поповнилася ще 4 типорозмірами. На сьогодні серія класичних камінів Goodfire складається з шести моделей, що дає можливість підібрати модель під різні розміри ніші, від невеликої ширини 616 мм до рекордної 989 мм.



На фото електрокамін Royal Goodfire 36 LED, (ШхВхГ) мм: 989x664x225 докладніше про камін можна дізнатись на сайті royal-flame.com.ua

Всі електрокаміни серії Goodfire мають однаковий функціонал і дизайн муляжу дров. Відмінність в моделях тільки в розмірах і формі топки. Всі каміни Goodfire мають вбудований тепловентилятор з можливістю вибору потужності обігріву – 0,75 і 1,5 кВт. Обігрів і візуалізація полум'я можуть працювати як паралельно, так і окремо один від одного. Візуалізація полум'я створюється на базі економічних LED технологій і споживання при її роботі всього лише 30 Вт, що важливо при постійному зростанні вартості за електроенергію.

Колір підсвічування дров можна вибрати на свій розсуд з трьох можливих варіантів, також є функція регулювання яскравості полум'я, яка налічує 5 режимів. Всі каміни Goodfire мають звуковий ефект горіння дров, ця функція за бажанням може бути відключена з пульта. Каміни Royal відрізняються високою якістю при доступній ціні, тому виробник впевнений в якості свого продукту та дає 36 місяців гарантійного обслуговування.

Ознайомитися детальніше з електрокамінами серії Goodfire можна на фірмовому сайті Royal-flame.com.ua.

Подивитися наживо і протестувати електрокаміни марки Dimplex (Ірландія) і Royal Flame (Китай) можна в шоурумі Dimplex за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Отримати професійну консультацію щодо камінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua, про електрокаміни Royal Flame на сайті royal-flame.com.ua або за тел. 050 500 17 37 та 097 500 17 37.