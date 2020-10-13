Електрокаміни з 2D візуалізацією полум'я є одними з найбільш популярних і продаваних. Це пов'язано з доступною ціною (у порівнянні з іншими технологіями візуалізації), а також з простотою монтажу й використання. Цю технологію розробила компанія Dimplex і зареєструвала її під назвою Optiflame (оптіфлейм).

Лінійка Optiflame налічує десятки моделей: від настінних широких до підлогових в класичному дизайні. Серія Symphony – найпопулярніша серія класичних електрокамінів з ефектом полум'я 2D. Доступна ціна, широкий функціонал, якісні муляжі дров і візуалізація полум'я – саме так можна схарактеризувати ці каміни.

Електрокаміни Symphony XHD



На фото електрокамін Dimplex Symphony XHD 23, детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Symphony XHD – новинка 2020 року. Ці каміни справедливо посідають перше місце серед моделей серії Symphony. Модель має покращений функціонал і автентичний дизайн муляжу дров, які за своєю формою схожі на дрова преміум 2D каміна Dimplex Revillusion.

Відеоогляд серії Dimplex Symphony XHD

В лінійку XHD входять 3 моделі, що відрізняються розмірами.



На фото електрокамін Dimplex Symphony XHD 23 (В*Ш*Г – 584 x 520 x 191), детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua



На фото електрокамін Dimplex Symphony XHD 26 (В*Ш*Г – 660 x 479 x 191), детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua



На фото електрокамін Dimplex Symphony XHD 28 (В*Ш*Г – 695 x 597 x 191), детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Характерною особливістю Symphony XHD є візуалізація полум'я. Завдяки багаторічному досвіду компанії Dimplex, візуалізація стала ще більш яскравою і насиченою, з'явилася можливість вибору кольору підсвічування полум'я. Швидкість і яскравість полум'я можна налаштовувати самостійно з пульта або панелі управління на каміні. У муляж дров вбудовані світлодіоди, внаслідок цього доступна функція тління дров, яку можна включати окремо від полум'я.

Крім цього, камін має вбудований тепловентилятор з функцією контролю температури в приміщенні – можна виставити комфортну для себе температуру і камін буде її постійно підтримувати. Ця функція буде дуже доречною для тих, хто планує обігрівати житло каміном, адже вона дозволяє економити електроенергію. Споживання при візуалізації полум'я буде всього 0,018 кВт/год, тобто що б камін витратив 1 кВт електроенергії, потрібно понад 55 годин безперервної роботи. Потужність тепловентилятора – 1,5 кВт, працювати на обігрів камін може як окремо, так і паралельно з візуалізацією. Приємним оновленням, що торкнулося Symphony XHD, стало сенсорне управління на корпусі каміна.

Електрокамін Symphony 2608-Led (DF2608-INT)

Наступна за популярністю модель лінійки Symphony – електрокамін Symphony 2608-Led (DF2608-INT).



На фото електрокамін Dimplex Symphony 2608 Led, детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Ця модель настільки завоювала інтерес покупців, що випускається вже багато років в одному дизайні. Оновлення торкнулися тільки функціоналу й технології візуалізації полум'я. На відміну від свого попередника (електрокаміна Symphony 2608 без маркування Led), для візуалізації полум'я в електрокаміні використовуються економічні LED технології, тому споживання енергії у каміна всього 0,019 кВт/год. Характерна особливість цієї моделі з серії Symphony – декоративна цегляна кладка на задній стінці каміна.

На фото електрокамін Dimplex Symphony 2608 Led, детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Електрокамін Symphony 2608 Led має вбудований тепловентилятор з можливістю підтримки заданої температури, функцію тління дров (вбудовані в муляж дров світлодіоди), регулювання яскравості полум'я і верхнє підсвічування, яке за бажанням можна відключити.

Електрокамін Symphony 2624-INT

Електрокамін Symphony 2624-INT за функціоналом, розміром і дизайном схожий з моделлю Symphony 2608 Led. Відмінністю цієї моделі є те, що задня стінка каміна не має декоративної цегляної кладки.



На фото електрокамін Dimplex Symphony 2624 Led, детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Електрокамін Symphony 3020-INT

Електрокамін Symphony 3020-INT є найгабаритнішим каміном серед моделей Symphony. Цей камін, практично, має такий же функціонал і дизайн, що і модель Symphony 2608-Led, однак у нього є одна особливість. Цегляна кладка нанесена не на задню стінку каміна, а на внутрішню сторону переднього скла.



На фото електрокамін Dimplex Symphony 3020 Led, детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

В неробочому режимі її не видно, але, коли камін ввімкнений, декоративна кладка відбивається на задній стінці. Крім цього, також відбивається муляж дров, що робить топку каміна більш об'ємною, а язики полум'я, які проєктуються на задню стінку каміна, знаходяться ніби серед дров.

Подивитися весь модельний ряд електрокамінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua або відвідавши шоуруми за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, вул. Анни Ахматової, 35. Детальна консультація фахівця за тел. (097) 500 17 37 і (050) 500 17 37.