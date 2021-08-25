Елегантний інтер'єр в природних тонах: як виглядає квартира в елітному житловому комплексі Києва
Джерело:24 канал
Особливість цього інтер'єру – поєднання форм, текстур і світла. Незвичайні комбінації роблять його виразним, але при цьому мінімалістично легким. Продумана гра світла і тіні, немов театр наповнює інтер'єр настроєм і емоціями.
Дизайн-проєкт цієї квартири був створений професіоналами української інтер'єрної лабораторії TABOORET, якою керує Катерина Чуріна. У квартирі проживає молода сім'я.
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Вітальню, кухню і передпокій об'єднали в одну загальну зону. У той час, як коридор зазвичай намагаються заховати, в цій квартирі на ньому зроблений акцент. В обробці використані тільки натуральні матеріали. Стіни оформлені керамікою, тинькуванням і шпонованим стіновими панелями.
Світлове вікно на стіні приховує вбиральню. Воно підсвічується зсередини та наповнює приміщення м'яким світлом.
Головний декоративний елемент інтер'єру – зелена стіна, яка добре проглядається з вітальні і їдальні. Такий "шматочок джунглів" в інтер'єрі виглядає дуже природно і гармонійно в поєднанні з великою кількістю дерева.
Лаконічна кухня у світло-сірих тонах не притягає до себе зайвої уваги та здається легкою і практично невагомою. Вона була спроєктована спеціально для цього проєкту.
Вся побутова техніка захована від очей у високих шафах, які теж облицьовані дерев'яними панелями. Вони є продовженням стін коридору і вітальні.
Спальня виконана в спокійних сірих тонах. Оригінальним рішенням стала скляна стінка, яка веде в ванну кімнату. Для комфорту її можна закрити фіранками.
Дитяча, як чистий аркуш, виконана у світло-сірих відтінках. Це дозволить дітям наповнювати свій простір особистими уподобаннями, які будуть часто змінюватися. У кімнаті продумані двоповерхове ліжко, затишні зони для ігор і багато місця для зберігання дитячих речей та іграшок.
Тон оформлення ванної кімнати перегукується із загальним простором. Різноманітності інтер'єру надає добре продумане освітлення і дерев'яна підлога незвичайного відтінку.
Усі корпусні меблі для цієї квартири виготовлені родинним ательє меблів Supreta заснованим Катериною Чуріною, за індивідуальним проєктом студії TABOORET.