Дизайн-проєкт цієї квартири був створений професіоналами української інтер'єрної лабораторії TABOORET, якою керує Катерина Чуріна. У квартирі проживає молода сім'я.

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Вітальню, кухню і передпокій об'єднали в одну загальну зону. У той час, як коридор зазвичай намагаються заховати, в цій квартирі на ньому зроблений акцент. В обробці використані тільки натуральні матеріали. Стіни оформлені керамікою, тинькуванням і шпонованим стіновими панелями.

Завдяки продуманому плануванню коридор виглядає ширшим і просторішим / Фото TABOORET

Світлове вікно на стіні приховує вбиральню. Воно підсвічується зсередини та наповнює приміщення м'яким світлом.

Головний декоративний елемент інтер'єру – зелена стіна, яка добре проглядається з вітальні і їдальні. Такий "шматочок джунглів" в інтер'єрі виглядає дуже природно і гармонійно в поєднанні з великою кількістю дерева.

Двері прихованого монтажу виготовлені з тих же настінних панелей і практично непомітні / Фото TABOORET

Лаконічна кухня у світло-сірих тонах не притягає до себе зайвої уваги та здається легкою і практично невагомою. Вона була спроєктована спеціально для цього проєкту.

Вся побутова техніка захована від очей у високих шафах, які теж облицьовані дерев'яними панелями. Вони є продовженням стін коридору і вітальні.

Незвичайна текстура столу надає інтер'єру виразності / Фото TABOORET



Спальня виконана в спокійних сірих тонах. Оригінальним рішенням стала скляна стінка, яка веде в ванну кімнату. Для комфорту її можна закрити фіранками.

Прозора стіна в ванну кімнату нагадує вікно і візуально розширює простір спальні / Фото TABOORET

Дитяча, як чистий аркуш, виконана у світло-сірих відтінках. Це дозволить дітям наповнювати свій простір особистими уподобаннями, які будуть часто змінюватися. У кімнаті продумані двоповерхове ліжко, затишні зони для ігор і багато місця для зберігання дитячих речей та іграшок.

Містка шафа з безліччю полиць для речей не перевантажує простір / Фото TABOORET

Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.

Затишна ніша в дитячій стала альтернативою "будиночка на дереві" / Фото TABOORET

Тон оформлення ванної кімнати перегукується із загальним простором. Різноманітності інтер'єру надає добре продумане освітлення і дерев'яна підлога незвичайного відтінку.

Ніші під умивальником, дзеркало і периметр стелі обладнані м'яким підсвічуванням / Фото TABOORET

Усі корпусні меблі для цієї квартири виготовлені родинним ательє меблів Supreta заснованим Катериною Чуріною, за індивідуальним проєктом студії TABOORET.