У Іспанії реалізували особливий дизайнерський проєкт: будинок, де оптимізм та добробут панують зі стійкістю. Сформована підбірка – це фантазія одних з найкращих дизайнерів Іспанії про те, якби міг виглядати ідеальний веселий будинок їх мрій.

Цікаво Як правильно виставити температурний режим кондиціонера для ідеальної атмосфери

Вітальня

У вітальні спостерігається елегантний, веселий та оптимістичний дизайн. Особлива увага приділяється текстурним матеріалам. На стінах дизайнер Пепе Ліла створив дві цегляні фрески, які обрамляють робочі та житлові зони. Стеля увінчана ступеневими профілями, які підкреслюються прихованими світлодіодними стрічками.

Дизайн кімнати оточений м’якими вигинами / Фото ELLEDecor

Ванна кімната

Дизайнерка Марта де Ріка створила кімнату, яка має стиль сучасної кімнати, яка модернізована кольорами. Декоративні панелі на стінах, стелі, шафах і тумбах створюють ефект, що нагадує класичний стиль. Центральним акцентом цієї ванної кімнати є стеля, на якій розміщено полотно.

Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.

Кімната має стильну театральну нотку / Фото ELLEDecor

Кухня

Біла кухня створена дизайнеркою Інес Бенавідес, вона також оточена декоративними панелями. Вони розмішені у такий спосіб, що утворюють прямокутники із закругленими кутами. Білий камінь із золотистими та сірими прожилками служить для захисту від води та приготування їжі. Витяжка, повністю інтегрована у кухонні меблі, також покрита білим каменем.

Стильний простір / Фото ELLEDecor

Спальня

Геометрія і гармонія завжди присутні в проєктах дизайнера інтер’єрів Дієго Родрігеса. У спальні Дієго покрив стіни керамогранітом, поєднуючи глянець і матове покриття. На одній зі стін він створив із цього ж матеріалу чорний прямокутник, який додає динамічності та приховує телевізор. Ліжко обрамляють кілька дерев’яних рейок, які піднімаються вгору по стіні й перетинають стелю.

Вишуканий та сміливий дизайн / Фото ELLEDecor