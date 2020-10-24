Сьогодні чимало людей задумуються про екологію. Зокрема, усіх тривожить тема перероблення відходів. Дизайнери й художники з усього світу намагаються привернути увагу до проблеми.

Автором проєкту став афінський дизайнер Саввас Лаз, повідомляє Djournal.

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Стільці нагадують кубики "Лего" / Фото Djournal

Незвичні меблі Саввас розробив з метою привабити увагу до екологічних проблем. Так він прагне підвищити обізнаність своїх земляків про відходи.



Меблі мають насичені кольори / Фото Djournal

Стільці незвичної форми зробили пінополістиролу – матеріалу, з якого виготовляють упаковку.



Без пояснення складно розібратися, що перед вами / Фото Djournal

Пінополістирол – легкий ніздрюватий матеріал, що утворюється спіненням полістиролу. У побуті на означення пінополістиролу часто використовують слово пінопласт.



Форми стільців досить химерні / Фото Djournal

Дизайнер переробив цільні блоки пінопласту, що використовували як додатковий захист в коробках для побутової техніки. Автор створив щось кардинально нове й представив це широкому загалу.

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У колекції є й стіл / Фото Djournal

Колекція химерних меблів Савваса Лаза називається Trashformers.



З різних боків стільці виглядають неоднаково / Фото Djournal

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