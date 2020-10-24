Екостільці з пінопласту: грецький дизайнер зробив химерні меблі – фото
Сьогодні чимало людей задумуються про екологію. Зокрема, усіх тривожить тема перероблення відходів. Дизайнери й художники з усього світу намагаються привернути увагу до проблеми.
Автором проєкту став афінський дизайнер Саввас Лаз, повідомляє Djournal.
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Стільці нагадують кубики "Лего" / Фото Djournal
Незвичні меблі Саввас розробив з метою привабити увагу до екологічних проблем. Так він прагне підвищити обізнаність своїх земляків про відходи.
Меблі мають насичені кольори / Фото Djournal
Стільці незвичної форми зробили пінополістиролу – матеріалу, з якого виготовляють упаковку.
Без пояснення складно розібратися, що перед вами / Фото Djournal
Форми стільців досить химерні / Фото Djournal
Дизайнер переробив цільні блоки пінопласту, що використовували як додатковий захист в коробках для побутової техніки. Автор створив щось кардинально нове й представив це широкому загалу.
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У колекції є й стіл / Фото Djournal
Колекція химерних меблів Савваса Лаза називається Trashformers.
З різних боків стільці виглядають неоднаково / Фото Djournal
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